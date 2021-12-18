08:18, Сьогодні

Україна на порозі катастрофи - ексглава МОЗ забив на сполох Не за горами нова хвиля COVID-19, попередив Максим Степанов

В Україні через енергетичну кризу лікарні можуть опинитися без тепла і світла, що матиме катастрофічні наслідки на тлі епідемії коронавірусу.

Про це в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Не хочу нікого лякати, але я вважаю, що ми дійсно стоїмо на порозі катастрофи. Залежить від дій влади - перейдемо ми в цю катастрофу чи не перейдемо. Шановні українці просто повинні розуміти, що таке відключення світла, опалення. Коли його немає, може відключитися все місто. А я хочу нагадати, що ми знаходимося в COVID-19, і в нас не за горами нова хвиля коронавірусу", - наголосив ексміністр.

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Степанов пояснив, чим загрожує відключення лікарні від електрики.

"Всі люди, які знаходяться на концентраторах, просто помруть. Наприклад, дизель-генератори, які є, розраховані тільки на реанімаційне відділення і на операційні. Вони не розраховані на решту", - зазначив він.

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Зазначимо, що 5 листопада міністр енергетики Герман Галущенко, виступаючи у Верховній Раді, запевнив депутатів, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон, а уряд має плани, "за рахунок яких видів палива, і як ми забезпечуватимемо стабільну роботу теплової та атомної генерацій".

Своєю чергою ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україна абсолютно не готова до енергокризи, яку провокує Росія.

"Ми дуже погано готові. Лунають заяви про те, що на нашій тепловій генерації будуть введені в дію газомазутні блоки — це дуже дорого. Це вихід теплової генерації з величезними боргами", - сказав він.