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Протест ФОПів під Радою: подробиці з місця подій З акції протесту двох людей забрали до відділення поліції

У Києві під Верховною Радою проходить акція підприємців - вони протестують проти запровадження з 1 січня обов'язкових касових апаратів. Що там відбувається, розповів у програмі "Сьогодні День" кореспондент телеканалу "Україна 24".

На місці чергує велика кількість правоохоронців, вони убезпечили підходи до будівлі парламенту. Продовжуються виступи учасників акції. Про подальші плани поки що нічого не заявляють.

Коли люди намагалися ходою пройти центром Києва, шлях їм перекрила поліція. Тоді вони стали на вулиці Грушевського, виникла штовханина. Двох людей забрали до райвідділу поліції, зараз вирішується питання про складання адміністративних протоколів, або з ними проведуть профілактичну бесіду та відпустять.

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Протести проти нововведення тривають не перший день. Так, вранці 30 листопада представники бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою до президента та Верховної Ради підтримати й ухвалити низку законопроєктів, а також скасувати обов’язкове введення фіскальних реєстраторів для малого бізнесу.

Акція відбувалась під будівлею Верховної Ради, участь у ній брали кілька сотень людей. Зокрема, учасники акції закликали президента Володимира Зеленського підтримати, а Верховну Раду – зареєструвати законопроєкти №5371 та №5388, які, за словами демонстрантів, мають осучаснити та спростити трудове законодавство, а також проєкт закону №5473, спрямований на врегулювання питання ринкового нагляду.

Раніше Верховна Рада вже йшла на поступки ФОПам і приймала законопроєкт 4439-д, яким відклала обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО, касових апаратів) до 1 січня 2022 року для певних категорій ФОП.