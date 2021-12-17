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Заборона пакетів в Україні: експерт вказав на важливий нюанс Андрій Кривонос розповів про проблему із забороною пластикових пакетів

Про серйозну проблему із забороною одноразових пластикових пакетів розповів у програмі "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

"Ми маємо вивести пакети з обігу взагалі — з виробництва, з розробки, з продажу. Це товар, який екологічно небезпечний, і його треба припинити використовувати. Але торговельні мережі відреагують підвищенням цін на певні товари, які потребують додаткової упаковки. Щодо паперових пакетів, дискусія відкрита. Відповідно до законодавства, м'ясні продукти, рибні продукти, сипучі товари повинні упаковуватися в пакети, які будуть розроблені пізніше вченими відповідно до потреб цих товарів. Європейський ринок також зараз не має відповіді щодо упаковки специфічних товарів, які мають додатковий запах або вони можуть протікати й так далі. Наука у світі поки що не відповіла, у що пакувати такі товари", — сказав він.

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Нагадаємо, в Україні з 10 грудня набув чинності закон, який забороняє використання одноразових пластикових пакетів. На першому етапі заборона стосуватиметься безплатного використання тонких та надтонких пластикових пакетів у супермаркетах, аптеках, закладах харчування. З дня початку дії обмежень такі пакети залишаються у використанні, але треба платити.

Новий етап обмежень запланований з 10 березня 2022 року. Тоді набуде чинності заборона використання в торгівлі тонких (товщина стінок 15-50 мікрометрів), оксорозкладних (з добавками, завдяки яким пакети швидше розпадаються на мікропластик) і надтонких пластикових пакетів.

Придбати їх можна буде лише для індивідуальних цілей за встановленими урядом цінами.