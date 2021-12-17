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Чому важливо вчасно зробити друге щеплення від COVID-19: лікар назвав проблеми Віктор Петров розповів, що буде, якщо перевищити термін між двома дозами вакцини

Не зробили щеплення від коронавірусу вчасно 110 тисяч українців. Які проблеми можуть бути через це, розповів у програмі "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" інфекціоніст Віктор Петров.

"Ті люди, які не пройшли повну вакцинацію, як мінімум, мають жовтий сертифікат і не зможуть скористатися перевагами зеленого сертифіката. По-друге, якщо пройде понад 90 днів (з першого щеплення — ред.), то система заблокує можливість внесення другої дози. Це потрібно пам'ятати, якщо робите таку велику перерву, дуже складно буде внести другу дозу, і система видаватиме помилку, яку потім доведеться особливим способом виправляти", — сказав він.

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Також лікар пояснив, як це впливає на здоров'я.

"Третій момент — люди, які почали вакцинуватися, особливо якщо це векторна вакцина, інактивована вакцина, дві дози — обов'язковий фактор захисту. Дві дози потрібні, тому що ефективність вакцини 65-70%. Будь-які дози, що введені, зараховуються. Але якщо ми говоримо про формування імунітету, у людини, яка зробила велику перерву, буде не 85-90%, а, наприклад, 70%, тому що напруженість залежить від того, як активно напрацьовуються антитіла. В Україні може прийти момент, коли дозволять робити третю дозу, особливо тим, у кого минуло 180 днів з другої. Тому якщо у вас одне щеплення, зробіть скоріше друге, тому що вже скоро третє буде час робити", — сказав він.

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про вакцинацію від COVID-19 додатковою дозою людей із тяжкими супутніми захворюваннями.

Третє щеплення від коронавірусу рекомендується зробити людям таких категорій: з ВІЛ-інфекцією; з онкологічними захворюваннями; після трансплантації органів; проходять імунодепресивну терапію; проходять імуномодулюючу терапію; з імунодефіцитним станом.