Чому важливо вчасно зробити друге щеплення від COVID-19: лікар назвав проблеми

Віктор Петров розповів, що буде, якщо перевищити термін між двома дозами вакцини

Чому важливо вчасно зробити друге щеплення від COVID-19: лікар назвав проблеми

Не зробили щеплення від коронавірусу вчасно 110 тисяч українців. Які проблеми можуть бути через це, розповів у програмі "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" інфекціоніст Віктор Петров.

"Ті люди, які не пройшли повну вакцинацію, як мінімум, мають жовтий сертифікат і не зможуть скористатися перевагами зеленого сертифіката. По-друге, якщо пройде понад 90 днів (з першого щеплення — ред.), то система заблокує можливість внесення другої дози. Це потрібно пам'ятати, якщо робите таку велику перерву, дуже складно буде внести другу дозу, і система видаватиме помилку, яку потім доведеться особливим способом виправляти", — сказав він.

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Також лікар пояснив, як це впливає на здоров'я.

"Третій момент — люди, які почали вакцинуватися, особливо якщо це векторна вакцина, інактивована вакцина, дві дози — обов'язковий фактор захисту. Дві дози потрібні, тому що ефективність вакцини 65-70%.

Будь-які дози, що введені, зараховуються. Але якщо ми говоримо про формування імунітету, у людини, яка зробила велику перерву, буде не 85-90%, а, наприклад, 70%, тому що напруженість залежить від того, як активно напрацьовуються антитіла. В Україні може прийти момент, коли дозволять робити третю дозу, особливо тим, у кого минуло 180 днів з другої. Тому якщо у вас одне щеплення, зробіть скоріше друге, тому що вже скоро третє буде час робити", — сказав він.

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про вакцинацію від COVID-19 додатковою дозою людей із тяжкими супутніми захворюваннями.

Третє щеплення від коронавірусу рекомендується зробити людям таких категорій: з ВІЛ-інфекцією; з онкологічними захворюваннями; після трансплантації органів; проходять імунодепресивну терапію; проходять імуномодулюючу терапію; з імунодефіцитним станом.

Джерело Україна 24 Теги вакцинація вакцина лікар