17:05, Сьогодні

Не зимова погода: Україну заллє дощами На Україну рухається циклон зі зливами

Синоптики обіцяють, що завтра, 17 грудня, в Україні будуть калюжі по коліно — на країну рухається циклон зі зливами Маттео, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Дощі заллють майже всю Україну, лише у Карпатах буде сніг. Південь від зливи захистить циклон Яша.

Натомість наступного вівторка в Україні помітно похолодає – вдарить мороз до -18 градусів.

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Раніше повідомлялося, що в останній місяць зими в Україні прогнозуються сильні морози. За даними Укргідрометцентру, в середньому взимку температура буде на 1,5 градуса вищою за норму. У січні взагалі буде на 3 градуси тепліше, ніж зазвичай. Проте морози до -10 градусів і сніг все-таки будуть.

Новорічну погоду зі снігом синоптики обіцяли до кінця грудня.