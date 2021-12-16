15:55, Сьогодні

Свято каналу "Україна 24": рецепт успіху та нові цілі Як працює телеканал "Україна 24", який за два роки став лідером інформаційного мовлення

Телеканалу "Україна 24" виповнилося два роки. Як проходить робота в студії, розповіли журналісти у програмі "Ток-шоу Сьогодні".

Ефір у режимі нон-стоп, 24 години, сім днів на тиждень. Новини, ток-шоу, спецмарафони – це все телеканал "Україна 24", який за два роки став лідером інформаційного мовлення.

"Ми в рекордні терміни охопили велику кількість країн, в яких нас почали дивитися, і зараз тільки в кабелі нас дивляться 30 млн абонентів у Європі. Величезна кількість людей, які дивляться нас в Україні. Разом з новинами "Сьогодні" сукупно наше охоплення становить близько 18-19 млн осіб, це фактично кожен другий у країні", — розповів головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак.

Надсучасна студія на 360 градусів - звідси та з мегапавільйону виходять в ефір ведучі.

"Крутих рейтингів багато не буває. І пам'ятаєте, як Бубка щоразу робив нові світові рекорди, так само і "Україна 24" показуватиме все кращі та кращі результати. Ми будемо ставити собі амбітні цілі та вже боротися за топ у переліку загальнонаціональних телеканалів", — сказав ведучий Василь Голованов.

Читайте також: "Історія великого успіху": каналу "Україна 24" – два роки

Телевізійні технології за останнім словом техніки, і найголовніше — неймовірна творча команда і в кадрі, і за кадром.

"Найголовніше — що вся наша команда чітко розуміє, що потрібно нашому глядачу. Насамперед ми працюємо для нашого глядача, і ми з ним на одній хвилі — кожен редактор, який працює, кожен член команди. Саме так нам вдається утримувати лідерство", — сказала старша редакторка телеканалу "Україна 24" Наталія Ряба.

Саме на "Україна 24" глядачі могли стежити за переговорами Зеленського та Байдена, у реальному часі дізнаватися про вибори президента США, спостерігати за космічними стартами. Що б не сталося, інформація якнайшвидше потрапить до глядача. А ще десятки ексклюзивних інтерв'ю зі світовими політиками та зірками.

"Україна 24" у більшості випадків дає інформацію, яка потім підтверджується і яка є однією з перших, ми дуже швидко подаємо інформацію. Друге – інформацію дають люди, які мають велику політичну вагу, які майже всі були на телеканалі "Україна 24". Ми дуже прискіпливо ставимося до вибору експертів", — розповіла телеведуча Наталія Влащенко.

Читайте також: День народження "Україна 24": 2 роки спільних перемог!

Під кулі, у воду, до епіцентру надзвичайних подій — команда "Україна 24" готова на все, щоб глядачі дізналися про новини першими.