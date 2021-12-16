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"Історія великого успіху": каналу "Україна 24" – два роки 16 грудня телеканал "Україна 24" святкує свій другий день народження

Телеканал "Україна 24" святкує свій день народження. Два роки "Україна 24" є беззаперечним лідером серед інформаційних каналів. Щодня наші глядачі можуть отримувати ексклюзивні матеріали, почути думки впливових гостей, опинитися на місці подій, завдяки прямим трансляціям з усього світу, йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини".

Головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак розповів, що конкуренти телеканалу не вірили в успіх проєкту.

"Багато наших конкурентів з посмішкою до цього ставилися і не розуміли, навіщо ми створюємо канал, адже новинних каналів багато. Але, як виявилося, був потрібний канал, який давав всю палітру думок. Ми навчилися видавати інформацію протягом однієї хвилини - з моменту її появи й вона вже в ефірі. Наші конкуренти за нами точно не встигають", - сказав він.

Юрій Сугак подякував усім, хто допомагає каналу. Він також зазначив, що трудовий колектив, таким чином, пише історію успіху телеканалу "Україна 24".

"У нас прекрасна, чудова команда. І сьогодні, напевно, хотілося б сказати кожному з вас величезне спасибі. Це кожному кореспонденту, кожному редактору, кожному керівнику, гримеру, візажисту, режисерові монтажу, оператору, водієві та всім, всім, всім, хто займається і робить цю неймовірну історію, історію великого успіху каналу "Україна 24", - підкреслив він.

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Також телеведучий Василь Голованов подякував телеглядачам за те, що вони проявляють інтерес до його програм. Він зазначив, що телеканал "Україна 24" є найпопулярнішим і найхаризматичнішим у нашій країні.

"Ми найоб’єктивніший, найоперативніший канал, найхаризматичніший, як сказав Корнієнко про партію "Слуга народу", найсексуальніший. Тільки в них не вийшло, а в нас вийшло. Велика вдячність нашим глядачам, які довіряють і пускають нас, мене і гостей моїх програм до себе додому", — сказав він.

Два роки тому все починалося з чотирьох з половиною годин мовлення на день, а тепер це 24 години сім днів на тиждень. Ми працюємо, щоб щохвилини ви, наші глядачі, дізнавалися про все швидко та об'єктивно!

Нагадаємо, що вже 43 тижні поспіль "Україна 24" утримує лідерство серед інформаційних каналів з аудиторією 18+ — як по всій країні в цілому, так і в кожному регіоні окремо. Телеканал впевнено завойовує свого глядача, про що свідчать аналітичні показники та мільйонні перегляди. Тільки за 2021 рік інформаційно-аналітичний канал зібрав 21 млн глядачів. Щодня канал "Україна 24" обирають майже 3 млн глядачів, і з кожним днем ця цифра збільшується. Крім українців, новинний телеканал дивляться в 30 млн домогосподарств по всьому світу в кабельному мовленні. Також "Україна 24" транслюється на двох супутниках, які повністю охоплюють територію Європи, Близького Сходу, Північної Африки та Кавказу.