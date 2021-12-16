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Яку ялинку краще купувати: поради еколога Утилізація ялинок призводить до великих викидів в атмосферу парникових газів, розповіла Наталія Гозак

Україна знаходиться на порозі різдвяних і новорічних свят. Багато українців захочуть надати своєму житлу святковий настрій, поставивши новорічне дерево. Найчастіше для цих цілей використовують ялинки та сосни.

У програмі "Ранок Чемпіон" на телеканалі "Україна 24" еколог Наталія Гозак розповіла про те, чи варто купувати живі дерева.

"Я б не рекомендувала взагалі будь-які одноразові речі. І зараз, коли ми говоримо про новорічні ялинки, ми якраз говоримо про придбання речей, які прослужать нам недовго. Якщо говорити про живу ялинку, то в Україні вони частково походять з розплідників, але можна зустріти й браконьєрські ялинки, які врубані нелегально", - сказала еколог.

Також вона звернула увагу на навантаження на навколишнє середовище у вигляді парникових газів, коли такі дерева утилізують.

"Для того щоб ялинка була вирощена в розпліднику, застосовують й обробку грунту, і добрива, а в цілому це частина сільського господарства. Для вирощування, а потім і для утилізації ялинок, викидається від трьох до 16 кг CO2 (вуглекислого газу – ред.), тобто парникових газів на одну ялинку. Це немало....Тому наша порада, як екологічної організації, це якщо ви хочете зменшити вплив на навколишнє середовище, то варто скористатися підручними матеріалами та не купувати одноразові речі", — сказала Наталія Гозак.

Також експерт повідомила, наскільки доцільно купувати такі дерева в горщиках.

"Як і будь-які рослини нашого кліматичного поясу, вони взимку засипають, вони знаходяться в стані спокою. Коли ми цю рослину тримаємо вдома, то відповідно про спокій (для ялинки - ред.) мова не йде, тому що в будинку тепло, а температура вище, ніж має бути взимку. Повертаючи її назад в навколишнє середовище, і висаджуючи навіть відразу після того, як вона постояла кілька днів або тиждень у нас вдома, невеликий шанс, що вона приживеться", - зазначила еколог.

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Нагадаємо, за прогнозами екологів, через глобальні зміни клімату Україні загрожує підтоплення прибережних зон і нещадні посухи на півдні. При найгіршому сценарії кліматичних змін частина нині окупованого Криму через декілька десятиліть піде під воду, як і ще пів тисячі українських населених пунктів. "Якщо Чорне море підніметься на 82 сантиметри, то це вже будуть досить значні наслідки. Це і Затока, і Херсон, і Миколаїв, і Маріуполь, і Бердянськ — вони лише частково, не повністю, але все одно в потенційній зоні затоплення. Одеса — на 17%, а таке місто, як Вилкове — на 99%", — розповіла експертка з адаптації до зміни клімату Ольга Гусакова.