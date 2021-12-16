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День народження "Україна 24": 2 роки спільних перемог! Тестове мовлення телеканал розпочав 2 грудня 2019 року

16 грудня абсолютний лідер інформаційного мовлення країни святкує свій другий день народження. Тестове ж мовлення телеканал розпочав 2 грудня 2019 року.

Вже 43 тижні поспіль “Україна 24” утримує лідерство серед інформаційних каналів з аудиторією 18+ — як по всій країні загалом, так і в кожному регіоні окремо. Телеканал впевнено завойовує свого глядача, про що яскраво свідчать аналітичні показники та мільйонні перегляди. Лише за 2021 рік інформаційно-аналітичний канал зібрав 21 млн глядачів. Щоденно канал "Україна 24" обирають майже 3 млн глядачів, і з кожним днем ця цифра збільшується. Крім українців, новинний телеканал дивляться в 30 млн домогосподарств по всьому світу в кабельному мовленні. Також "Україна 24" транслюється на двох супутниках, які повністю охоплюють територію Європи, Близького Сходу, Північної Африки та Кавказу.

За цей рік телеканал створив унікальну студію, провів безліч інформаційних марафонів та спецпроєктів, запустив нові авторські шоу та неодноразово перевершував власні рекорди. Про всі здобутки “Україна 24” дізнайтесь зі святкового лендінгу.

У січні 2021 року канал отримав найбільше місячне охоплення за весь час свого існування — 13 млн глядачів. У лютому здобув першість серед інформаційних каналів у великих містах із часткою 1,7% (за 18+ — вся Україна). Вже в березні 2021 року телеканал вперше посів головну позицію, і з того часу його частка тільки збільшується.

Листопад став знаковим місяцем для історії інформаційно-аналітичного каналу: найвищі рейтинги програм та понад 11 млн глядачів. Цього сезону канал "Україна 24" побив власні рекорди, став головним інформаційним мовником осені 2021 року та увійшов до ТОП-6 серед національних каналів країни.

Перше місце у ТОП-проєктах за показниками двох років посіла програма “Свобода слова Савіка Шустера”, яка 26 листопада посіла 4-те місце у слоті серед усіх національних каналів. Частка програми сягнула 6,9 (за 18+ — вся Україна). Цей день став рекордним в історії телеканалу (частка — 4,4%, рейтинг — 0,8%) та відзначився високими показниками проєктів: “Підсумки місяця з доктором Комаровським” (частка — 3,4%, рейтинг — 1,4%) та “Велика п’ятниця” (частка — 3,3%, рейтинг — 1,2%).

Ще одна важлива дата для каналу — 1 грудня. Цього дня програма "Ток-шоу №1 з Василем Головановим" стала лідером слоту серед інформаційних каналів та здобула найвищі показники за всю історію програми: частка — 4,4%, рейтинг — 1,5% (за 18+ — вся Україна). Рекордні показники цього дня отримали також проєкти “Україна Сьогодні” з Віолеттою Логуновою (частка — 2,9%, рейтинг — 1,2%) та “Ток-шоу Сьогодні” (частка — 2,7%, рейтинг — 0,7%).

7 жовтня також входить до ТОП-3 дні за найкращими показниками. Телеканал отримав рекордну денну частку — 3,5%, рейтинг — 0,5% (за 18+ — вся Україна) під час трансляції програм “Народ проти” з Наташею Влащенко, “Україна Сьогодні” та "Сьогодні Ранок".

“Україна 24” пишається результатами, яких команда каналу досягла лише за 2 роки інформаційного мовлення. Потужні авторські програми, повномасштабні спецпроєкти, міжнародна діяльність, інноваційні рішення та всеукраїнське визнання — все це результат роботи найкращої команди професіоналів, яка щоденно працює заради кожного українця. Попереду — ще кращі результати та впевнені перемоги.

Дякуємо за довіру!