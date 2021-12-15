15:34, Сьогодні

У Харкові на ринку сталася стрілянина, є постраждалі: подробиці На харківському ринку двоє чоловіків влаштували бійку, під час якої пролунали постріли

Двоє людей постраждали під час бійки зі стріляниною в Харкові. Подія сталася на центральному ринку. Про це повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Стало відомо, що двоє чоловіків голосно сперечалися на ринку. Свідками події стали перехожі та місцеві продавці. Те, що людей навколо було багато, чоловіків не бентежило. Вони почали битися, а далі один з них дістав зброю і почав стріляти.

Фінал суперечки потрапив на аматорське відео. На кадрах було видно, як один з чоловіків лежить на землі. Йому відразу викликали швидку допомогу. Порушника затримали очевидці ще до приїзду поліції.

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У сюжеті також повідомляється, що конфлікт стався між покупцем і продавцем електрообладнання. Одному з чоловіків 63 роки, а другому - 57. Стало відомо, що покупець з ознаками алкогольного сп'яніння проявив агресію щодо продавця. На ґрунті чого у них виникла суперечка - невідомо.

За попередньою інформацією, порушник стріляв з пневматичних пістолетів, яких у нього було два.

За інформацією прокуратури, продавець отримав поранення ноги. Від госпіталізації він відмовився. Також постраждав і нападник. Він отримав забій обличчя під час його затримання свідками події.

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи мав "стрілець" документи на зброю. Його вже затримала поліція. За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Нагадаємо, у Вишневому на Київщині чоловік стріляв із пістолета по перехожих, після чого втік у квартиру, яку довелося штурмувати. Про це йдеться у сюжеті програми "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"Ні з того ні з сього в межах 12:40–13:00 чоловік відкрив вогонь із пістолета по робітниках, які налагоджували електромережі, і по перехожих. На щастя, він ні в кого не вцілив. Потім він зайшов до багатоквартирного будинку, сховався в одній із квартир і забарикадувався. На місце оперативно виїхав поліцейський спецпідрозділ КОРД, якому довелося вирізати двері та вриватися у квартиру, де й затримали стрільця", - передає кореспондент "Україна 24" з місця події.

Крім того, 30 вересня в одному з сіл Подільського району Одеської області озброєний чоловік вчинив стрілянину посеред вулиці. Коли правоохоронці прибули на місце події, нападник з обрізу мисливської рушниці почав стріляти й по них, пошкодив машину.