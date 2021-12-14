18:20, Сьогодні

"Не чіпайте мене!" – дискусія експертів зайшла за межу Політологи вступили в запеклу суперечку через Росію

Політологи Сергій Годний та Валерій Димов, а також екснардеп Юрій Бублик в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" влаштували сварку, дискутуючи щодо можливості примирення України з Росією.

Годний навів дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", згідно з яким, значна частина українців підтримала тезу президента Росії Володимира Путіна про "єдиний народ".

Годний: У нас величезна кількість громадян не сприймають доктрину побудови України як "Антиросії".

Екснардеп від "Свободи" Юрій Бублик: Нічого спільного ми з к*цпами не маємо.

Годний: В політиці немає вічних ворогів і вічних партнерів. Я вважаю, що Росія, теоретично, після того, як Зеленський розпочне перемовини з Російською Федерацією, якщо в нас буде патріотична влада, досягнувши певних домовленостей, ми можемо досягнути потепління у відносинах.

Бублик: Друже, ви десь заблукали.

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Політолог Валерій Димов кладе Годному руку на плече.

Годний: Не чіпайте мене рукою.

Димов: Я просто заспокоюю.

Ведуча Олена Чабак: Я скажу наступне - як на мене, тут звучать дуже страшні речі. Періодично деякі російські канали беруть шматки і потім вставляють у себе в шоу і це обговорюють. Ви можете уявити, що те, що ви сказали, буде звучати сьогодні у вечірньому ефірі?

Годний: Це право російських каналів, я їх не дивлюсь, я говорю в Україні.

Чабак: Соромно не буде?

Годний: Мені не може бути соромно... Чи може Україна існувати в майбутньому, де в неї є стратегічний ворог Російська Федерація?

Димов: Може.

Годний: Розкажіть мені, яким чином. Хто наш економічний партнер, з ким ми будемо торгувати?

Димов: Ваш - я знаю, хто.

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Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

Рабінович дорікнув Арахамії в тому, що "слуги народу" не покарали нардепа Галину Третьякову за скандальні висловлювання. У відповідь Арахамія нагадав про кримінальне переслідування лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.