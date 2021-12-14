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Стрілянина під Києвом: спецназ штурмував квартиру Чоловік влаштував стрілянину з пістолета по перехожих і намагався втекти

У Вишневому на Київщині чоловік стріляв із пістолета по перехожих, після чого втік у квартиру, яку довелося штурмувати. Про це йдеться у сюжеті програми "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"Ні з того ні з сього в межах 12:40 – 13:00 чоловік відкрив вогонь із пістолета по робітниках, які налагоджували електромережі, і по перехожих. На щастя, він ні в кого не вцілив. Потім він зайшов до багатоквартирного будинку, сховався в однієї із квартир і забарикадувався. На місце оперативно виїхав поліцейський спецназ КОРД, якому просто довелося вирізати двері та вриватися у квартиру, де й затримали цього стрільця", - передає кореспондент "Україна 24" з місця події.

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Поки що немає інформації, чи був стрілець п'яний, чи в наркотичному сп'янінні, чи здоровий психічно.

"Затриманий – молодий чоловік 1984 року народження, зареєстрований в Луганську, тривалий час проживав в Одесі. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 206 "Хуліганство", йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі", - розповів начальник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

На місці продовжує працювати слідча група.

Нагадаємо, 30 вересня в одному із сіл Подільського району Одеської області озброєний чоловік вчинив стрілянину посеред вулиці. Коли правоохоронці прибули на місце події, нападник з обрізу мисливської рушниці почав стріляти і по них, пошкодив машину.