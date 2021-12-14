16:48, Сьогодні

"Працювати просто нереально": підприємці на протесті в Києві висунули вимоги Підприємці, які вийшли на протест у Києві, пояснили, що їм не подобається

Багатолюдна акція ФОПів під стінами Верховної Ради - від ранку у Києві мітингували близько тисячі людей майже з усієї України. Дійшло навіть до перекриття однієї з головних магістралей - вулиці Грушевського. Чим незадоволені підприємці повідомляється у сюжете програми "Сьогодні новини" на телеканалі "Україна 24".

Так, за словами кореспондента, невдоволені люди спочатку зібралися на площі Конституції, де очікували, що до них вийдуть народні депутати, щоби поспілкуватися та почути вимоги підприємців. Люди, зокрема, вимагали щоби нардепи не голосували за закон про обов'язкові касові апарати. Підприємці бідкалися, що саме це нововведення для них є дуже складним тягарем, коли вони у бізнесі заробляють мало, а через придбання та реєстрацію касових апаратів буде складніше вести звітність.

Хочемо щоби відтермінувати запровадження касових апаратів. Бо вести звітність абсолютно всього буде дуже важко. Я конкретно почав розбиратися з цим: для цього потрібно отримати банківську виписку, зрозуміти, які платіжки розрахункові, а які ні. Якщо ти помилився - прийде перевірка і 200% штрафу від цієї суми", - каже на мітингу один із підприємців.

Мітингувальники в один голос стверджували, що касові апарати наразі непотрібні і зверталися до можновладців, щоб відклали обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО, касових апаратів) ще на рік.

"Працювати з фіскальними апаратами - нереально через штрафи. Просто атас", - говорить ще один із протестувальників.

Загалом підприємці приїхали із різних областей: Львів, Тернопіль, Харків, Чернігів, Херсон. Підприємці очікували, що до них вийдуть депутати, а коли ті так і не з'явилися - вдалися до радикальніших методів протесту і запалили фаєри. А згодом заблокували вулицю Грушевського.

Протестувальники збираються відстоювати свою позицію до останнього і обіцяють нову акцію протесту у середу, 15 грудня.

Нагадаємо, що вранці 30 листопада представники бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою до президента та Верховної Ради підтримати й ухвалити низку законопроєктів, а також скасувати обов’язкове введення фіскальних реєстраторів для малого бізнесу.

Акція відбувалась під будівлею Верховної Ради, участь у ній брали кілька сотень людей. Зокрема, учасники акції закликали президента Володимира Зеленського підтримати, а Верховну Раду – зареєструвати законопроєкти №5371 та №5388, які, за словами демонстрантів, мають осучаснити та спростити трудове законодавство, а також проєкт закону №5473, спрямований на врегулювання питання ринкового нагляду.

Додамо, що раніше Верховна Рада вже йшла на поступки ФОПам і приймала законопроєкт 4439-д, яким відклала обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО, касових апаратів) до 1 січня 2022 року для певних категорій ФОП.