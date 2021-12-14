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США мають змінити тактику санкцій проти Росії — посол Костянтин Єлісєєв розповів, які санкції ефективніше налякають Росію

Про міжнародні переговори щодо України, які відбудуться цього тижня в Бельгії, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Єлісєєв.

"Цього тижня Брюссель стане епіцентром обговорень ситуації навколо скупчення російських військ, і це дуже добре. Наскільки я розумію, планується зустріч Зеленського не лише з Макроном. Я дуже сподіваюсь, що буде зустріч у тристоронньому форматі за участю президента України, президента Франції та нового канцлера Німеччини. Це була б важлива зустріч, на якій можна було б скоординувати підходи та подумати, як запустити нормандський формат. Також дуже важливо, що у четвер відбудеться саміт Європейського Союзу, на якому, зокрема, обговорюватиметься Україна. Я сподіваюсь, що українська дипломатія попрацює, щоб були ухвалені важливі рішення. Зокрема, щодо перспективи запровадження "пекельних" санкцій, у тому числі проти "Північного потоку-2". Я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський, який завтра візьме участь у Саміті східноєвропейського партнерства, залишиться на 16 грудня і зробить усе можливе, щоб бути запрошеним на саміт Європейської Ради та скоординувати позиції з усіма 27 країнами, оскільки необхідний консенсус для запровадження потужних санкцій", — сказав він.

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Дипломат розповів, як потрібно вводити санкції проти агресора.

"Я вважаю, що ЄС і США вже мають запропонувати тактику поступового наростання санкцій, оскільки після розмови Байдена з Путіним минулого тижня Росія не відвела свої війська, на Донбасі тривають обстріли. Тому я думаю, по наростаючій потрібно вводити санкції, щоб Росія змінила свою поведінку. Росія боїться таких санкцій, хоча вдає, що вони на неї не впливають. Однозначно вони впливають. Але я думаю, крім енергетичних, економічних санкцій, були б ще болючішими санкції проти оточення Путіна — родичів, дітей, які навчаються в Європі. Думаю, це були б відчутніші санкції для Кремля", — сказав Єлісєєв.

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Нагадаємо, раніше у США розповіли, якими можуть бути нові санкції проти Росії. Вони можуть торкнутися оточення президента Володимира Путіна та енергетичних компаній, а також припускати відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT.

Наразі офіційні особи розглядають широкий спектр санкцій щодо Росії, які мають утримати президента РФ Володимира Путіна від вторгнення в Україну.