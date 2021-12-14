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Захід України замело снігом: які регіони постраждали Через сніг низка населених пунктів залишилася без електрики

Захід України замітає снігом – без світла залишилося майже 250 сіл та міст України. Причиною став сильний поривчастий вітер та налипання мокрого снігу, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Найбільше від негоди постраждали Львівська, Івано-Франківська та Рівненська області. Там рясно засипає вже другий день. Кореспондент "Україна 24" розповів, яка ситуація зараз у Рівному.

"Місто потроху оговтується після сильного вчорашнього снігопаду, головні дороги вже розчистили. Затори є, але невеликі. Через велику кількість снігу в Рівному повалило майже десяток дерев. Великі гілки падали на дороги прямо під час руху транспорту, дерева блокували проїзд. За даними рятувальників, два дерева пошкодили припарковані автомобілі. Ще 10 разів рятувальники виїжджали витягувати вантажівки. А дорожники змушені були вивести на міжнародні траси важку техніку", — розповів він.

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Найскладніша ситуація спостерігається на заході Рівненської області, де снігопад почався минулої ночі. Затори ситуативно виникають, зокрема, через любителів літньої гуми, але сильних заторів немає, розповіли рятувальники.

Наразі рух головними дорогами області відновлено. Комунальники продовжують обробляти дороги від ожеледиці.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що зима цього року буде морозною і супроводжуватиметься хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.