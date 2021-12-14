10:50, Сьогодні

Кому потрібне третє щеплення від COVID-19: роз'яснення від лікарки Людмила Мухарська розповіла, чим відрізняється додаткова доза від бустерної

В Україні дозволили третю дозу вакцини проти коронавірусу. Кому і як її потрібно зробити, розповіла у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

"По-перше, є два варіанти третьої дози. Перша — додаткова, про яку зараз йдеться, і вона показана людям, які мають недостатньо сильну імунну систему і можуть не відповідати або недостатньо відповідати на перші дві дози. А є поняття бустерної дози. Вона буде вводитися пізніше решті людей, в яких немає таких станів, про які я сказала. Лікарі не спеціально пропонуватимуть попередньо зробити аналіз на антитіла, але кожна людина може за бажанням зробити. Або лікар скаже, а людина сама вирішуватиме, робитиме дослідження чи просто зробити третє щеплення", — пояснила вона.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про вакцинацію від COVID-19 додатковою дозою людей із тяжкими супутніми захворюваннями.

Третє щеплення від коронавірусу рекомендується зробити людям таких категорій: з ВІЛ-інфекцією; з онкологічними захворюваннями; після трансплантації органів; проходять імунодепресивну терапію; проходять імуномоделюючу терапію; з імунодефіцитним станом.

Згідно з рекомендаціями, додаткову дозу можна вводити щонайменше через 28 днів після другої дози дводозної вакцини або першої дози однодозної вакцини, але оптимальний термін - три місяці з моменту отримання останньої дози.