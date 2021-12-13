17:58, Сьогодні

Коронавірус в Україні: Скалецька розповіла, чи може бути ріст захворюваності "З вакцинацією ситуація серйозна й залишається серйозною"

На сьогодні більшість із груп ризику не вакциновані від коронавірусу, заявила в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Цифри, які ми бачимо, - це добре, але вони стимульовані певними обмеженнями й знову покрили молоде та здорове населення, що дуже добре, якщо ми прагнемо до колективного імунітету. Але ми маємо пам'ятати про основну мету в умовах пандемії - зберегти життя людей, а отже вакцинувати людей із групи ризику. З ними уже рік, коли ми говоримо, що в нас є дорожня карта вакцинації... не працюють, немає тієї організації соціальних служб і інших державних механізмів залучення для пояснення, інформування організації вакцинації. І це те, що ми можемо побачити у 2022 році, - ріст захворюваності та летальності... З вакцинацією ситуація серйозна й залишається серйозною", - розповіла вона.

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За словами Скалецької, на сьогодні є серед науковців та епідеміологів багато дискусій щодо бустерної дози від коронавірусу:

"Коли країни вводять додаткову 3-ю дозу, вони думають, що, не досягнувши колективного імунітету, тобто покриття значної кількості населення вакцинацією, необхідно допомогти підтримати ефект, який отримали люди, зробивши перші 2 вакцини. Тобто це підтримання цього ефекту від вакцинації першими 2-ма дозами. І щоб його підтримувати, необхідно зробити додаткове третє щеплення. Важливо, що той, в кого сформований імунітет, може його зміцнити наступним додатковим уколом. На сьогодні, 3-й укол ще неможливо отримати більшості населення".

Нагадаємо, відомий лікар Євген Комаровський заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" підібрався до України впритул.

"На сьогодні "Омікрон" виявлений практично в 50 країнах. Він підібрався зовсім впритул до України. Він у Росії та Румунії. В Україні він, напевно, теж є, але ми його поки тут не виявили. На сьогодні від штаму "Омікрон" ще не померла жодна людина. Звертаю на це увагу. ПАР, звідки все це почалося, на сьогодні констатує, що "Омікрон" практично витіснив "Дельту". Сьогодні основна маса хворих у ПАР - це саме (пацієнти зі штамом - ред.) "Омікрон". Але при цьому немає зростання смертності, а також немає збільшення споживання кисню", - сказав Комаровський.

Раніше вчений зі США Костянтин Чумаков розповів про нові ліки проти коронавірусу.