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"Омікрон" у світі: епідеміолог розповіла про новий штам коронавірусу "Можливо, паніка була зайвою"

У ситуації з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" краще більше вжити заходів, ніж не вжити нічого. Про це в ефірі програми "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" розповіла епідеміолог Катерина Сояк.

"Зараз ми справді бачимо, що, можливо, паніка була зайвою, але заходи, вжиті у плані закриття кордонів, і якісь додаткові заходи щодо інфекційного контролю не зайві", - сказала вона.

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"Насправді на сьогодні про "Омікрон" інформації мало. Ми знаємо, що він є контагіознішим, ніж попередні штами, але дійсно проходить у досить легкій формі. Це все, що ми на сьогодні бачимо від країн, які вже його зафіксували", - розповіла епідеміолог.

За її словами, в Україні є лабораторія, яка може виявляти "Дельта" та "Омікрон":

"Є одна лабораторія, яка це може зробити, але, напевно, цього недостатньо для всієї країни. І однак якимись частинами ми відправляємо ще зразки в інші країни".

Також вона описала ситуацію з коронавірусом в Україні:

"Ми бачимо, що ситуація йде на спад. На сьогодні у стаціонарах менше пацієнтів із тяжкими формами. Я думаю, що перехворіла якраз та активна частина населення, яка була в громадських місцях, на роботі, в офісах тощо. Але це абсолютно не означає, що ми можемо повністю зараз прибрати всі заходи з інфекційного контролю, тому що вони, як і раніше, актуальні. Ми можемо увійти в наступну хвилю, тому що в нас недостатній імунний прошарок для того, щоб організувати таку гарну відповідь пандемії".

Нагадаємо, відомий лікар Євген Комаровський заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" підібрався до України впритул.

"На сьогодні "Омікрон" виявлений практично в 50 країнах. Він підібрався зовсім впритул до України. Він у Росії та Румунії. В Україні він, напевно, теж є, але ми його поки тут не виявили. На сьогодні від штаму "Омікрон" ще не померла жодна людина. Звертаю на це увагу. ПАР, звідки все це почалося, на сьогодні констатує, що "Омікрон" практично витіснив "Дельту". Сьогодні основна маса хворих у ПАР - це саме (пацієнти зі штамом - ред.) "Омікрон". Але при цьому немає зростання смертності, а також немає збільшення споживання кисню", - сказав Комаровський.

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