11:05, Сьогодні

Проти України відкрили другий фронт: Іларіонов дав пораду Андрій Іларіонов нагадав про сумну долю іншої європейської держави

Союзники України переходять на бік агресора, заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Ситуація зараз найсерйозніша за останні вісім років. Ніколи такої серйозної ситуації не було, тому що ті, кого вважали союзниками, виявилися не союзниками, а перейшли на бік супротивника і відкрили другий фронт проти України. Це дуже неприємна та важка історія, яку в Україні дуже важко прийняти через зрозумілі причини, проте якщо про це не говорити, то ніколи правильних рішень прийнято не буде. Треба розуміти, що найважливішим є інтереси країни та інтереси громадян. Подумайте про те, в якому становищі опинилася Чехословаччина восени 1938, покинута своїми західними союзниками. Чехословаччина тоді відмовилася чинити опір, вона віддала спочатку Судети, а потім втратила державну незалежність. Вона була окупована, країна була поділена. Дуже не хочеться повторення чогось схожого на те, що трапилося 1938 року", — сказав він.

Читайте також: Розмова Байдена та Путіна — це спроба нової змови: Ілларіонов попередив Україну

Ілларіонов пояснив, що треба робити Україні.

"Для цього необхідно вживати заходів зараз, негайно, для забезпечення зовнішньої та внутрішньої безпеки країни, щоб захистити суверенітет незалежної країни та не дозволити, щоб будь-хто — ОРДЛО, Путін чи союзники — керував політикою України. Україна — велика, серйозна країна, тут велике та сильне громадянське суспільство. Ніхто з-за меж України не має права диктувати українцям, що їм робити. Українці самі повинні вирішувати це питання. І насамперед потрібно забезпечити свою безпеку", — сказав він.

Читайте також: Байден віддав Україну Путіну, Європу поділили - Іларіонов

Експерт навів два важливі історичні приклади.

"Як зразок для поведінки запропоную два історичні приклади. Один — це Фінляндія 1939-1940 років, яка теж була кинута союзниками та стала жертвою агресії. Проте вона не стала здаватися, і хоча демографічний потенціал Фінляндії в порівнянні з СРСР був набагато меншим, ніж у Чехословаччини в порівнянні з Німеччиною, стала на смерть і відстояла суверенітет і незалежність своєї країни, так що вони заплатили високу ціну втратою частини своєї території близько 10% і евакуацією півмільйона громадян з цієї території, але зберегли незалежність. Інший приклад — це Ізраїль, який протягом більш ніж 70 років протистоїть супротивнику, який за демографічним, економічним, військовим потенціалом істотно перевершує його. Проте принципова позиція всього ізраїльського суспільства разом із керівництвом показала, що навіть у таких важких умовах можна протистояти. Ось ці два зразки, на мою думку, мають стати зразками для України, яка в жодному разі не повинна піддаватися тиску", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Після цього 9 грудня відбулися телефонні перемовини між президентами України Володимиром Зеленський та США Джо Байденом, які тривали півтори години.