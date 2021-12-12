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Ситуація на Донбасі: у ТКГ повідомили, чи буде різдвяне перемир'я Членкиня української делегації у ТКГ розповіла, чого хоче Росія в обмін на припинення вогню

Чи можливе перемир'я на Донбасі на новорічні свята, розповіла у програмі "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"Якщо буде добра воля Російської Федерації, це реально. Минуле засідання з цього питання було тривалим і виснажливим, загалом засідання ТКГ у середу, 8 грудня, тривало 9 годин. І підійшли дуже близько до того, щоб підписати документ про припинення вогню у різдвяний та новорічний період. Російська Федерація не погодилася, хоча документ було підготовлено", — сказала вона.

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Іванова розповіла, чому Росія не погоджується на перемир'я.

"Вони не можуть сказати, що їм не подобається. У них немає претензій до самого документа, вони мають політичні вимоги, і вони їх висувають в обмін на підписання документа. Політичні вимоги — це визнання суб'єктності так званих "ДНР" і ЛНР", — сказала вона.

Раніше член української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш розповів, що представники окупантів на Донбасі висувають нездійсненні вимоги.

Журналіст також зазначив, що сторони поки що не можуть домовитися про відкриття КПВВ на Донбасі. Як заявив Гармаш, переговори заходять у глухий кут через російську сторону, яка "висуває нам політичні вимоги для того, щоб відкрити КПВВ".