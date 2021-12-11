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Як правильно харчуватися для схуднення: поради дієтолога "Найкраща добавка - збалансоване харчування"

До новорічної ночі трохи більше двох тижнів, і вам напевно хочеться виглядати надзвичайно в головну ніч року, що минає. В ефірі телеканалу "Україна 24" дієтолог Олександр Кущ розповів про те, як треба харчуватися, аби схуднути.

"Найкраща добавка - збалансоване харчування, в якому є всі необхідні вітаміни. Наприклад, вітаміни групи В, які регулюють обмін амінокислот, білковий обмін, і в першу чергу - енергетичний обмін. Тому, якщо у нас не вистачає цих вітамінів, нам потрібно їх додавати. Це нешкідливі добавки: Омега-3, різні мікроелементи, мінерали", - каже фахівець.

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За словами дієтолога, крім вітамінів існують і інші добавки, які теж можуть допомогти у схудненні.

"Є велика група добавок, які стимулюють роботу щитовидної залози, так звані жироспалювачі. Всі вони діють через активацію щитовидної залози, яка відповідає за темп метаболізму, тиск, частоту пульсу. Тобто, стимулюючи щитовидну залозу, ми прискорюємо темпи метаболізму і добиваємося зменшення відсотків жиру".

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Крім того, Олександр Кущ розповів про нешкідливі добавки, що впливають на темп метаболізму.