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Відпочинок у горах взимку: рятувальники попередили про небезпеки Туристам порадили не бути самовпевненими, щоб не наражатися на небезпеку

Туристам під час зимового відпочинку в горах варто запам'ятати декілька важливих правил, зокрема, не кататися на лавинонебезпечних ділянках і не виходити в гори під час погіршення погодних умов.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир.

"Звичайно, у гори варто ходити, гори - це краса, милування пейзажами. Але під час виходу в гори треба бути готовим, і першочергово - не бути самовпевненим, не наражати себе на небезпеку, якщо в цьому нема потреби. Адреналін, який викидається у кров, не порівняти з тією небезпекою, яка на вас очікуватиме, якщо ви будете кататися на тих ділянках, які є лавинонебезпечними, чи виходити в гори під час погіршення погодних умов. Рятувальники вчергове звертаються до громадян - під час виходу в гори зареєструватися, ознайомитися з прогнозом погоди, який очікується на найближчі дві доби, і звичайно, мати при собі все необхідне обладнання, спорядження, теплий одяг, харчі, і все необхідне, що буде вам потрібно в горах, якщо на вас очікуватиме небезпека. Тобто бути готовими", - заявила представниця ДСНС.

Як зазначила Батир, вихід у гори може бути дуже небезпечним - "це не прогулянка містом, коли можна десь сховатися".

Також вона нагадала, що туристи, які збираються у гори, можуть зателефонувати на лінію ДСНС і зареєструватися:

"Окрім того, що можна зателефонувати, ми будь-якими шляхами закликаємо туристів для того, щоб вони реєструвалися. Можливо ще зареєструватися й онлайн. За допомогою інтернету заходите на сайт будь-якого з головних управлінь ДСНС Івано-Франківщини, Львівщини чи Закарпаття. Там є онлайн-реєстрація, де ви можете залишити свої контактні дані. Надалі рятувальники знатимуть, яким походом ви вийшли, і коли ви плануєте повернутися. У разі небезпеки, якщо ви не з'явитеся на зв'язку, до вас негайно виїде допомога".

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Батир додала, що під час виходу в гори досвідчений турист бере з собою GPS-датчик.

"У разі небезпеки він зможе передати ці GPS-координати рятувальникам. Це спростить пошуки, і рятувальники якнайшвидше дістануться до туриста, що заблукав. Але не всі знають про їх існування, не всі вміють користуватися навіть GPS-координатами, з допомогою телефону визначити свою точку геолокації... Є лавинонебезпечні ділянки, і є місця, де взагалі відсутній будь-який зв'язок - як мобільний, так і інтернет", - сказала вона.

Раніше голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла про найпопулярніші туристичні напрямки всередині України.

"Українці вибирають переважно гірський та морський відпочинок. Але відновилися і подорожі в інші міста – міський туризм. Це напрямки на Чернігів, Вінницю, Тернопіль – міста, в яких люди намагаються запланувати для себе подорожі у вихідні. Плюс у нас є маршрути культурні – Замки Тернопілля, Львівщина, які також є популярними. Херсонщина залишається популярною серед туристів. Нові туристичні маршрути як "Дорога вина і смаку" — в Бессарабії та на Закарпатті", — сказала вона.