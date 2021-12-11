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Співачка Руслана розкритикувала керівництво країни: що сказала Відома співачка розкритикувала владу через бездіяльність

Слабкість України як держави - у вищій гілці влади. Таку думку озвучила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" співачка Руслана Лижичко.

"Якщо наше громадянське суспільство таке сильне і свідоме, де ж тоді наша слабкість? Громадянське суспільство точно налаштоване тримати єдність, і саме політики мають у громадського суспільства вчитися єдності. То в якій же площині слабкість України? У вищій гілці влади, нагорі. Небажання знати правду, навіщо знати як насправді? Ось надзвичайний стан. Вони не чують, вони закриті. Пишуть сценарій, коли потрібно писати стратегію. Де я відчую, що у мене сильні державні інституції, якщо все керується адміністрацією президента? Як я відчую, що у мене незалежні гілки влади: сильний парламент, уряд, кожен виконує свої функції. Де це? Цього немає", - сказала вона.

Лижичко зазначила, що влада займає абсолютно деструктивну позицію щодо артистичної сфери:

"В артистичній сфері що відбувається? У нас там точно повноцінна війна, не потрібно навіть переходити до цієї дискусії. На жаль, абсолютно деструктивну позицію зайняв Офіс президента, який втрутився в авторське право взагалі невідомо чого".

Вона вважає, що без української музики та слова неможливе саме існування української держави.

"Ми станом на сьогодні з невирішеним питанням як щодо енергетичної незалежності, так і щодо авторського права. Ми піратська країна, ми 301 у списку, ми просто руйнуємо інституцію авторського права. На чому буде розвиватися українська музика? А це наш бронежилет. Музика, слово - наша ментальність, сила", - зазначили співачка.

Раніше музичний продюсер Володимир Бебешко в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів про те, як епідемія коронавірусу позначається на роботі представників українського шоу-бізнесу.

"Буду відвертим, щоб коректно висловитися: український шоу-бізнес в д***і, а якщо ще точніше – у глибокій д***і. Втрачено багато роботи, багато музикантів і артистів, думаю, скоро поміняють професію й підуть таксувати, тому що не витримають цього фінансового навантаження, яке впало їм на голову. Залишаться, напевно, тільки зірки першого ешелону, відомі, і якось працюватимуть", - зазначив продюсер.