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Путін аплодуватиме: Притула про серйозну загрозу Україні Волонтер Сергій Притула розповів, як українські політики підігрують Путіну

Україна зможе впоратися з військовою агресією з боку РФ лише завдяки консолідованій позиції усього суспільства. Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" волонтер і громадський діяч Сергій Притула.

За його словами, українське суспільство стане консолідованим лише тоді, коли лідери опозиційних партій визнають російську агресію:

"Крім військового забезпечення, щоб відбити загрозу, потрібна монолітність українського суспільства. Воно (суспільство, - ред.) орієнтується на еліти. Тому у разі такої страшної небезпеки (як напад з боку Росії, - ред.) вийде Петро Олексійович до своїх прихильників, вони його послухають і підуть захищати країну. Зеленський звернеться до своїх і вони це зроблять, я звернуся до своїх".

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"Але Юрій Бойко (співголова партії ОПЗЖ, - ред.) не звернеться до своїх прихильників з тими ж тезами, з якими звернемося ми. Тому що він у цей момент полетить з Медведчуком до Путіна і Медведєва домовлятися про газ. Ми це вже бачили й проходили", - сказав він.

Притула зазначає, у зоні проведення бойових дій на Сході України ситуація з консолідацією значно краща, ніж на решті території країни.

"5-6 грудня я провів біля зони проведення бойових дій. Я відвідав 9 структурних підрозділів ЗСУ і 2 підрозділи добровольців. І те, що я побачив тут, мені подобається значно більше, ніж те, що я бачу тут, у цивільному суспільстві. Чому? Тому що цей стан загрози, про який ми перманентно згадуємо, вони у ньому постійно, вони готові до тих чи інших викликів. Вони достатньо мотивовані й, на мою думку, там стан справ зараз кращий, ніж був у 2014 році", - сказав він.

На думку Притули, немонолітність українського суспільства і політичних кіл грає лише на руку президенту РФ Володимиру Путіну, який прагне загарбати Україну.

"Ми маємо усвідомити, що до тих пір, поки очільники тих партій, які називають себе опозиційними, не вийдуть до своїх прихильників і не скажуть їм прості тези, що Росія - окупант, Путін - вбивця і нам треба захищати свою країну - консолідації тотального українського суспільства не відбудеться. А якщо цього не відбудеться - Путін цьому тільки аплодуватиме", - зазначив він.

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.