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Путіну "розв'язали руки": у Росії попередили про наступ на Україну "Сьогодні у Путіна є повний карт-бланш на ведення будь-якої зовнішньої політики щодо України"

Президент РФ Володимир Путін отримає повну підтримку Держдуми, якщо наважиться на повномасштабну війну проти України. Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" російський політик та правозахисник Лев Шлосберг.

За його словами, цю підтримку Путін отримає завдяки тому, що на останніх парламентських виборах до російської Держдуми пройшли партії, які повністю підтримують політику глави Кремля.

"І якщо Володимир Путін, не дай Боже, вийде з ініціативою до Держдуми щодо проведення бойових дій - жодна партія не виступить проти Путіна", - розповідає він.

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Шлосберг каже, що напередодні старту парламентської виборчої кампанії Володимир Путін опублікував статтю про історичну єдність російського та українського народу, де прямо поставив питання про те, що нинішні державні кордони України є випадковими.

"Путін фактично опублікував військову, політичну доктрину Росії стосовно України. І не можна не нагадати про те, що два перші номери списку партії Путіна на виборах до Держдуми - міністр оборони Сергій Шойгу та міністр "нападу" Сергій Лавров. Тому сьогодні у Путіна є повний карт-бланш на ведення будь-якої зовнішньої політики щодо України", - сказав він.

Лев Шлосберг також додав, що практично все російське суспільство готове до нового витоку війни з Україною.

"Зараз російське суспільство в якомусь сенсі готове до всього, вважає, що може статися все що завгодно. Але багато хто сподівається, що це лихо - чума війни, просто омине конкретну сім'ю і в цю сім'ю не прийдуть цинкові труни. Але досвід війни у 2014-2015 роках показав, що труни приходять у найнесподіваніші сім'ї, а потім уже нічого неможливо змінити", - сказав він.

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При цьому політик упевнений, що сьогодні Володимир Путін не має на меті розпочати повномасштабні бойові дії на території України.