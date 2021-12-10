21:45, Вчора

Співак розповів, як треба було вчинити Зеленському після переговорів США та РФ Журналіст пояснив, як США та Росія домовлялися за спиною України

Президент України Володимир Зеленський мав негайно відреагувати на те, що нашу країну не запросили на переговори між президентами США Джо Байденом та Росії Володимиром Путіним. Про це сказав в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" телеведучий і політолог Дмитро Співак.

Він пояснив, що до і після переговорів з Володимиром Путіним, Джозеф Байден зустрічався з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, обговоривши з ними, зокрема, питання про Україну.

"І лише через 3 дні нам повідомили, про що великі дядьки та тітки вирішили, що нам робити, куди йти, повзти. Це є в дипломатичному сенсі сигналом, що без нас поговорили про нас. Була б у мене влада президента України, я б наступного дня після Байдена та Путіна випустив заяву, красиво її написав би, талановито, що прошу лідерів усіх великих країн не вести більше діалогів, які вирішують долю нашої країни без нас” - заявив Співак.

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На думку Співака, лідери США та РФ під час діалогу відстоювали насамперед інтереси своїх держав:

"Джозеф Байден, який втратив рейтинги в останні декілька місяців всередині американського електорату, повинен був продемонструвати якусь переможну світову акцію. І далі він зустрічається з Володимиром Путіним. Путін сказав: о'кей, не буде жодної війни. І Байден заявляє, що він зберіг мир. А якщо не буде війни – санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" теж не потрібні".

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У результаті за словами Співака, кожен із президентів, піднявши ставки напередодні переговорів, отримав своє: Путін офіційне підтвердження, що санкцій проти "Північного потоку-2" не буде, а Байден повернувся до США з певною переможною місією, що він змусив Путіна і чергової війни у ​​центрі Європи не буде:

"Україна отримала хабар у 300 мільйонів доларів, які закладуть в оборонний бюджет на 2022 рік. Так працює американська зовнішня політика: тримайте 300 мільйонів, ми знаємо, що у вас корумпування влада, ви розберетеся".

Прокоментував журналіст і подальші переговори Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським:

"Дзвінок Байдена Зеленському вже нічого не вирішував, бо найголовніше - через добу після зустрічі Байдена та Путіна президент США сказав, що навіть у разі війни НАТО воювати військами за Україну не буде. Так, санкції, жорсткі пакети, але це ж сигнал Україні та всьому світу - сьогодні ніхто не буде ні за кого воювати".

Співак переконаний, що тепер Україні обов'язково потрібно модернізувати військові сили та створити нову систему колективної безпеки в Європі.