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Ведуча каналу "Україна 24" увійшла до топ-100 найвпливовіших українців Наталія Влащенко посіла 90-те місце

Ведуча та креативна продюсерка телеканалу "Україна 24" Наталія Влащенко увійшла до рейтингу 100 найвпливовіших людей України за версією журналу "Фокус".

Відома журналістка розмістилася у рейтингу на 90-му місці.

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Топ-10 рейтингу найвпливовіших людей України виглядає так:

1. Президент України Володимир Зеленський

2. Власник компанії SCM Рінат Ахметов

3. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак

4. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов

5. Ексглава Верховної Ради Дмитро Разумков

6. Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

7. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

8. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко

9. Глава СБУ Іван Баканов

10. Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова

Нагадаємо, цієї осені канал "Україна 24" перевершив власний рекорд телеперегляду. Так у листопаді "Україна 24" здобув частку 2,52%, що на 68% більше ніж у найближчого конкурента серед новинних каналів (за 18+ вся Україна). 11 млн 315 тис. українців подивилися інформаційно-аналітичний канал у листопаді (охоплення за 4+).

"Народ проти" з Наташею Влащенко також залишається беззаперечним лідером інформаційного мовлення. Так, 4 листопада, глядачі "України 24" дивилися ексклюзивне інтерв'ю Арсена Авакова, де він відверто розповів про свою відставку. Програма здобула частку 4,29% (аудиторія 18+ вся Україна).