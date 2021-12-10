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Загроза вторгнення Росії – нардеп звернувся до українців "Наша армія – це лише частина суспільства"

Якщо розпочнеться війна Росії з Україною, то це буде крах всього. Таку думку озвучив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Також відбуватимуться зовсім інші процеси у світовій політиці, їх мають уже заздалегідь планувати. Наприклад, якщо це буде в Тайвані, то там є великі гравці - Японія, Австралія, Північна та Південна Кореї, Центральна Азія... Інакше матиме вигляд Європа - Польща зараз збільшує армію... І Путін, і всі решта це враховують", - сказав він.

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"Коли ми говоримо, що Путін зібрав 92 тис. на кордоні... то всі бояться, "Путін нас захопить". Наша армія - це лише частина суспільства. У нас є цілий комплекс заходів у країні, який активізується під час бойових дій. По-перше, армія має завдання - утримати на деякий час наступ супротивника, щоб мобілізувати все суспільство. В нас дуже великий мобрезерв - понад 1 млн людей. Це враховує Росія і будь-які розвідки... У нас є зброя, щоб їх озброювати. У нас під час мобілізації всі наші держпідприємства, установи переходять на воєнні рейки. Обмежуються права людей, так, під час воєнного стану... Вся Україна стає армією - і це враховують", - розповів Костенко.

Також він виступив із заявою до українського суспільства:

"Тому говорити про те, що "Путін захоче і нас захопить" - ні. Я вже не кажу про підтримку наших партнерів. Тому я звертаюся до всього суспільства: від нас усіх, від нашої консолідації залежать настрої, зокрема політика Росії щодо нас. Коли вони будуть бачити, що ми роздроблені й не готові до захисту, вони нас лякатимуть. Коли вони бачитимуть, що в нас і територіальна оборона працює, і армія, і всі правоохоронні органи, то вестимуть інакше політику. А наше завдання - вести чітко дипломатію з Росією, тому що дійсно географічно ми нікуди не дінемося. Це лише сильна армія, сильні спецслужби та моральний дух суспільства".

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.

Народний депутат Ірина Геращенко висловилася про наслідки цих переговорів для України.

"Найгірше вже відбувається, насправді. Хочу наголосити, що завжди, навіть якщо нам малюватимуть рожеві замки, найгірше, коли про Україну говорять без України. Вибачте, це наша країна. Ми творці своєї долі. Я вважаю, що Зеленський зараз під час переговорів з Байденом має подякувати нашому стратегічному партнерові за незмінну підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету, але поставити дуже чітку рамку: ви говорите про Україну, і ми наполягаємо, щоб це відбувалося лише з Україною", — сказала вона.