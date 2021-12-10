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Прямі переговори України з Росією – це катастрофа й капітуляція - ексрозвідник "Коли ворог стоїть біля воріт, усім союзникам необхідно об'єднатися"

Прямі переговори між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним можуть призвести до капітуляції нашої країни. Таку думку озвучив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" колишній радянський розвідник Юрій Швець.

"Сепаратні переговори України з Путіним - це буде катастрофа, капітуляція перед Росією. Коли ворог стоїть біля воріт, усім союзникам необхідно об'єднатися: Україна, США, НАТО, Євросоюз. Ось ці переговори можуть призвести до успіху", - говорить він.

Він також зазначив, що у США наразі не вважають за можливе негайне вторгнення російських військ в Україну:

"Зараз, до речі, у Білому домі думка така: загроза негайного вторгнення відсунута, зараз справа за дипломатією. А тут Україна серед більшості, а Росія у меншості".

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Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент сказав, що зупинити війну на Донбасі можна лише у разі прямого діалогу з Росією.

Він зазначив, що не боїться говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму. Також він готовий вести діалог з Володимиром Путіним безпосередньо.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому Росія не погодиться на будь-які переговори з українською стороною.

"Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті. Й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента".

Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...".