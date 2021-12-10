19:03, Сьогодні

У перемовинах Байдена і Путіна програла Україна: названо причину Експерт пояснив, хто залишився у виграші після переговорів між США та Росією

Україна зазнала поразки у своїй зовнішній політиці після перемовин між президентом США Джо Байденом і господарем Кремля Володимиром Путіним. Про це сказав в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" доктор юридичних наук, академік Віталій Журавський.

"Якщо взяти заяву Білого дому, у ній є виконання Мінська. Якщо заяву Офісу президента - про Мінськ ані слова. Якщо подивитися, хто переміг у результаті цих перемовин, якщо коротко: Путін і Байден, а Україна програла. Тому що вирішували питання без України про Україну", - сказав він.

Читайте також: Переговори Байдена та Зеленського: ексміністр сказав про те, що не почули українці

Журавський пояснив, що лідери США та Росії під час переговорів вирішували свої проблеми, попри українське питання.

"Путін дивився, що розпочнеться діалог керівництва НАТО з ним щодо забезпечення гарантій Росії. А це означає - ані ПДЧ (план дій щодо членства у НАТО для України, - ред.), ані вступу до НАТО", - зазначив він.

Експерт також розповів, чому президент США Джозеф Байден може вважати успіхом результати переговорів з Володимиром Путіним.

"Байден теж виграв, бо та істерія, яка була у західних ЗМІ, які контролюються переважно демократичною партією... Я розумію, чому вони це робили. Їм потрібно було забезпечити цю зустріч, щоб Байдена не звинуватили у проросійській позиції. Йому це вдалося, і він ще підняв електоральні бали. Бо сьогодні його рейтинг нижчий, ніж у Трампа. За рік буде новий виток виборів і Байдену потрібно було підняти симпатію. Зустріч відбулася, ескалація щезла, Путін не нападає", - сказав Журавський .

А от для України результати зустрічі лідерів двох наддержав зовсім невтішні.

"Через два дні після переговорів з Путіним Джо Байден поговорив із Зеленським. А одразу після цього він говорив з лідерами Італії, Франції, Німеччини, Великої Британії. Це програш зовнішньої політики України", - сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Після чого 9 грудня відбулися телефонні перемовини між президентами України Володимиром Зеленський та США Джо Байденом, які тривали півтори години.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.