Україна сидітиме на шпагаті — дипломат про новий союз США

Руслан Осипенко розповів, чого Україна має вимагати від нового демократичного союзу

Україна сидітиме на шпагаті — дипломат про новий союз США

Для чого США проводять саміт на підтримку демократії за участю лідерів понад 100 країн, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Сполучені Штати позиціонують себе як лідера демократичного світу і зараз фактично окреслюють рамки цього демократичного світу. Створюється орбіта країн, які фактично є союзниками США. Ядро цього військово-політичного союзу було створено трохи раніше, у вересні, а зараз відбувся саміт і визначені рамки. Ядро – це США, Австралія та Велика Британія. Все це створюється для стримування недемократичних країн, а якщо говорити не дипломатично – це Росія та Китай. Звичайно, буде протистояння”, – сказав він.

Читайте також: Україні дали сигнал — нардепка про дипломатичний хід США

Експерт пояснив, як це вплине на Україну.

"Щодо України, ми сидітимемо на шпагаті, тому що ми знаходимося на межі демократичного та недемократичного світу. Тут ми у дуже складній ситуації. Китай є першим торговим партнером України, і якщо він перекриє нам ринок, ми фактично не зможемо нормально існувати. Україна, яка знаходиться на рубежі, має вимагати у цього демократичного союзу, щоб ми мали якісь привілеї хоча б в економічній сфері, щоб у нас була можливість маневру та могли торгувати й заробляти гроші, щоб міцно стояти на ногах і будувати демократію. Ми повинні просити про люфт через те, що ми в таких складних умовах", — сказав він.

Читайте також: "Викручуватимуть руки": експерт розповів про реакцію ЄС на переговори США та РФ

Нагадаємо, у США 9 грудня розпочався ініційований президентом країни Джо Байденом саміт демократичних країн. На цей дводенний захід Вашингтон запросив лідерів понад 100 країн. Через пандемію коронавірусу форум відбувається у режимі відеоконференції. У саміті беруть участь лідери понад 100 країн. З критикою заходу виступили Росія та Китай, яких немає серед запрошених.

Джерело Україна 24 Теги США Китай