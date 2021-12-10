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Україна сидітиме на шпагаті — дипломат про новий союз США Руслан Осипенко розповів, чого Україна має вимагати від нового демократичного союзу

Для чого США проводять саміт на підтримку демократії за участю лідерів понад 100 країн, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Сполучені Штати позиціонують себе як лідера демократичного світу і зараз фактично окреслюють рамки цього демократичного світу. Створюється орбіта країн, які фактично є союзниками США. Ядро цього військово-політичного союзу було створено трохи раніше, у вересні, а зараз відбувся саміт і визначені рамки. Ядро – це США, Австралія та Велика Британія. Все це створюється для стримування недемократичних країн, а якщо говорити не дипломатично – це Росія та Китай. Звичайно, буде протистояння”, – сказав він.

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Експерт пояснив, як це вплине на Україну.

"Щодо України, ми сидітимемо на шпагаті, тому що ми знаходимося на межі демократичного та недемократичного світу. Тут ми у дуже складній ситуації. Китай є першим торговим партнером України, і якщо він перекриє нам ринок, ми фактично не зможемо нормально існувати. Україна, яка знаходиться на рубежі, має вимагати у цього демократичного союзу, щоб ми мали якісь привілеї хоча б в економічній сфері, щоб у нас була можливість маневру та могли торгувати й заробляти гроші, щоб міцно стояти на ногах і будувати демократію. Ми повинні просити про люфт через те, що ми в таких складних умовах", — сказав він.

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Нагадаємо, у США 9 грудня розпочався ініційований президентом країни Джо Байденом саміт демократичних країн. На цей дводенний захід Вашингтон запросив лідерів понад 100 країн. Через пандемію коронавірусу форум відбувається у режимі відеоконференції. У саміті беруть участь лідери понад 100 країн. З критикою заходу виступили Росія та Китай, яких немає серед запрошених.