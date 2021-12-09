22:09, Вчора

Загроза вторгнення: в Росії закликали українців "готуватися до найгіршого" Політик Леонід Гозман оцінив можливість повномасштабної війни

Росія цілком може вдертися в Україну, заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Я думаю, що це можливо. Мені страшно і соромно це говорити, але боюся, що це можливо і треба готуватися до гіршого. Щодо продовження концентрації військ після розмови Путіна з Байденом, це може бути просто інерцією. У мене вчора після цієї розмови було досить оптимістичне враження, бо Білий Дім відкрито заявив про фактично пред'явлений ультиматум, а наші відповіли не одразу й незрозуміло, вони начебто як цей ультиматум проковтнули. Тому якась надія, на мою думку, є. Але готуватися треба до найгіршого завжди", — сказав він.

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Гозман відповів на запитання, як суспільство сприймає можливість нападу на Україну.

"Дві новини: погана і хороша. Хороша полягає в тому, що російське суспільство не підтримає цієї війни. Не вдасться нашому керівництву згуртувати суспільство новою війною. Другого Криму не буде. Ніхто не хоче воювати. Пропаганда багато поганого зробила стосовно України, тому тут до України ставляться досить погано, але й воювати ніхто не хоче. Погана новина в тому, що жодними зусиллями російське суспільство не зможе запобігти цій війні. У нас за одиночні пікети вже саджають до в'язниці, і протести масовими, на жаль, не будуть", — сказав він.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

Крім того, ексгенпрокурор Святослав Піскун назвав три умови для нападу Росії на Україну.

"Є такий план. "План А" – в Україні заколот, в Україні громадянська непокора, в Україні виникають умови для перевороту, Путін заходить військами для того, щоб врятувати російськомовних людей з російськими паспортами... "План Б". Якщо, наприклад, ми починаємо нашими військовими звільняти Донбас. Армія зараз сильна, Росія піде назад і буде війна. І третє - "План В". Якщо у нас тут раптом почнуть розміщувати ядерні боєголовки", — сказав він.