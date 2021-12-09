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Суд виправдав Марківа: нацгвардієць ексклюзивно повідомив, що робитиме далі Вирок був - 24 роки

Поставлено остаточну крапку у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його виправдали торік і сьогодні Верховний касаційний суд залишив це рішення в силі.

Марківа судили за нібито причетність до загибелі під Слов'янськом італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова. Вирок був - 24 роки. 3 роки та 4 місяці Марків відсидів, тож нацгвардієць має намір судитися за відшкодування, про що ексклюзивно повідомив телеканалу "Україна 24".

"Весь цей час, що я провів за ґратами, весь цей час цієї всієї брехні та принижень... Повинна бути крапка. Винні мають понести відповідальність. Ми будемо робити запит про відшкодування", - сказав Марків.

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Нагадаємо, ексгенконсул України в Мілані Роман Горяйнов розповів, що італійський суд першої інстанції створював небезпечний прецедент проти України, засудивши українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі.

"Як тільки ми отримали інформацію про затримання Віталія Марківа, ми зрозуміли, що справа не буде простою. По-перше, був затриманий найдієвіший боєць Нацгвардії. Тобто Італія створювала небезпечний прецедент затримання бійця Національної гвардії, який безпосередньо брав участь у подіях в зоні АТО у 2014 році", - сказав дипломат.