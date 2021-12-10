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В Україні потеплішало: стало відомо, де 10 грудня очікуються опади Метеоролог повідомила про невелике потепління, яке прийшло в Україну на найближчі три дні

У п'ятницю, 10 грудня, в Україні погода ускладниться сильним вітром. У деяких областях країни очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Про це повідомила у Facebook метеоролог Наталка Діденко. Вона зазначила, що південно-східний вітер може супроводжуватися поривами до 15-22 м/с.

Температура повітря цього дня коливатиметься від 4 до 15 градусів тепла, залежно від регіону.

За словами Діденко, сьогодні найпрохолодніше буде на заході України. Тут вдень термометри покажуть від 0 до 4 градусів тепла. У Криму повітря прогріється до +15 градусів. На півдні материкової України вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів вище нуля. На решті території країни буде від 5 до 9 градусів тепла.

Дощ і мокрий сніг найімовірніші 10 грудня в західній частині України, а також локально на Вінниччині, Житомирщині та в Одеській області.

На решті території буде хмарно, але опади не передбачаються.

У Києві сьогодні буде хмарно, без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 7-8 градусів тепла. Також спостерігатиметься вітер з сильними поривами.

Метеоролог зазначила, що 11 і 12 грудня в Україні також буде відносно тепло, а вже з 13 грудня почнеться нове похолодання.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що зима цього року буде морозною і супроводжуватиметься хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.