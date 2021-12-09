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США не посилатимуть своїх військових в Україну для участі в бойових діях - дипломат Володимир Хандогій пояснив мету посилення військової інфраструктури на сході Європи

В українській політиці потрібно вилучити тезу про те, що на території України проти агресії РФ воюватимуть збройні сили інших країн. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Української Асоціації зовнішньої політики, дипломат Володимир Хандогій.

"Вже кілька разів було заявлено з боку США, з боку інших країн НАТО, що збройні сили цих країн не братимуть участі в можливих військових діях на території України. Тому нам не варто сподіватися, що США або інші країни НАТО будуть розміщуватися на території України для того, щоб брати участь у бойових діях", - сказав дипломат.

Хандогій також прокоментував ситуацію з можливим посиленням військової інфраструктури в країнах НАТО на сході Європи.

"Рішення США про розміщення в Східній Європі (посилення військової інфраструктури - ред.) - це так звана демонстрація сили, це сигнал, який повинен демонструвати рішучість США допомагати Україні, а також (показати готовність - ред.) захищати ту (Європу - ред.) територію. Всі держави Східної Європи є членами НАТО, у них є спільний договір, який передбачає спільний захист своєї території. Але нам треба взагалі, мені здається, вилучити з політичного лексикону тезу про те, що на території України з'являться якісь війська, які будуть з українськими збройними силами вести бойові дії (проти умовного ворога - ред.), - сказав він.

Також дипломат висловив сумнів у тому, що після переговорів президента США Джозефа Байдена і президента Росії Володимира Путіна, США будуть політично "тиснути" на Україну щодо Мінських домовленостей.

"Я виключаю таке формулювання, як "тиснути на Україну". Мені здається, США - це хороший стратегічний партнер, який не буде використовувати засоби тиску", — сказав він.

Володимир Хандогій також висловив свою думку щодо політичного курсу Німеччини при новому канцлері Олафі Шольці. За його словами, Шольц у своїх виступах акцентував на тому, що Німеччина не дозволить Росії використовувати газопровід "Північний потік-2" в політичних інтересах.

"Сигнали, які зараз виходить ыз Берліна після приходу до влади нового канцлера Олафа Шольца... обнадіюють, що Німеччина буде не тільки проводити послідовно політику, яку проводила Ангела Меркель, а, на мій погляд, деяка риторика буде навіть посилена. І це добре. Зокрема все, що стосується проблематики можливої збройної агресії Росії проти України, використання "Північного потоку-2", ми чули заяви Шольца про те, що Німеччина ніколи не дозволить, щоб "Північний потік" був використаний в якихось політичних цілях Російською Федерацією", - сказав дипломат.

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Раніше стало відомо, що США хочуть надати додаткову військову міць на територію країн НАТО в Східній Європі, якщо вторгнення Росії в Україну все-таки відбудеться. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Спікер Пентагону також заявив, що Україна має право застосовувати для самооборони протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin, отримані від США.

"Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватися для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати", — сказав він на брифінгу.

Також варто зазначити, що 8 грудня видання Financial Post повідомило про заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, в якій він підкреслив, що Німеччина та інші країни роблять все можливе, щоб уникнути нового збройного вторгнення Росії в Україну.

"У нас дуже чітке уявлення (про ситуацію на кордонах України-ред.). Ми хочемо, щоб всі поважали цілісність кордонів", — сказав Шольц.

Зазначимо, що секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко своєю чергою заявив, що збройних сил РФ, зосереджених на українському кордоні, не вистачить для повномасштабного вторгнення в Україну.

Він пояснив, що наразі на кордоні з Україною зосереджено приблизно 92 тисячі російських військ, однак вони не підготовлені до повномасштабного ведення війни.

"Це ті військові частини, які перебувають у місцях постійної дислокації з 2014 року. Це ділянка від Білорусі й до Кавказу. За час, поки на українському кордоні нагніталася ситуація, збільшення відбулося приблизно на 3 тисячі - це ніщо, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, як його малюють на картах", - сказав Костенко.