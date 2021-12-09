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"Викручуватимуть руки": експерт розповів про реакцію ЄС на переговори США та РФ "Ми й надалі маємо бути в тонусі"

Україні треба готуватися до нових провокацій на Донбасі. Про це розповів в ефірі програми "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" політичний консультант Олександр Антонюк.

За його словами, переговори між президентами РФ Володимиром Путіним і США Джозефом Байденом не призведуть до врегулювання військового конфлікту на Донбасі, оскільки в цьому не зацікавлені в Кремлі.

"Байден мав декілька важливих акцентів, на яких він намагався домовитися з Росією. РФ хоче залишити вплив на Україну за собою, а США озвучили наступну річ: Україна - суверенна держава і вона має сама вирішувати, куди їй рухатися далі. Тут погляди вже розходяться", - сказав він.

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Антонюк вважає, що Україні надалі варто очікувати на нові проблеми не лише з боку Росії, а й від західних партнерів.

"Ми й надалі маємо бути в тонусі, повинні чистити зброю і готуватися до різних провокацій з боку РФ. На жаль, далі на нас чекають декілька неприємних сюрпризів з вуст наших західних партнерів. Ми розуміємо, що лобізм і економічні інтереси тих чи інших сторін будуть присутні. Другий неприємний аспект – нам намагатимуться викручувати руки з виконанням Мінських домовленостей, і дуже зосереджуватиметься увага на підписі президента України під текстом комюніке, який був 9 грудня 2019 року на Паризькому саміті", - зазначив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Своєю чергою литовський журналіст Аудрюс Сяурусявічюс висловив думку, що президент Росії Володимир Путін зруйнував "русский мир" й назавжди втратив Україну.