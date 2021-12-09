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Погода в Україні на 9 грудня: синоптики повідомили про опади й температурні коливання Синоптики попередили, що 9 грудня в Україні спостерігатиметься туман та ожеледь

В Україні сьогодні можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Крім того, в окремих регіонах можлива ожеледь. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Згідно з прогнозом погоди, 9 грудня в Україні переважатиме щільна хмарність. Температура по країні вдень коливатиметься від 6 градусів морозу до 9 градусів вище нуля. Найтепліше сьогодні буде на сході країни. Тут повітря прогріється до +4 +9 градусів.

Згідно з метеорологічним зведенням Укргідрометцентру, найхолодніше 9 грудня буде в західних областях країни. Тут температура повітря вдень буде від 1 до 6 градусів морозу.

Крім того, синоптики попереджають про тумани та ожеледицю. У зв'язку з цим у західному регіоні, а також у Вінницькій, Київській та Черкаській областях оголошено жовтий рівень метеорологічної небезпеки.

На Київщині сьогодні синоптики обіцяють опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

За словами Діденко, 10 і 11 грудня в Україні має потеплішати на декілька градусів. Разом з тим очікується посилення вітру. Але вже 13 грудня в Україну зайде нова хвиля похолодання.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що ця зима буде морозною і супроводжуватиметься хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.