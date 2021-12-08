22:58, Вчора

Білецький про війська Росії на кордонах: це класичний покер "Путін грав, він шантажував, він отримав як мінімум частину того, що він хотів"

Росія планує встановити повний геополітичний контроль над Україною і здійснити це у першу чергу військовим способом. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" глава Національного корпусу Андрій Білецький.

"Я глибоко переконаний, що РФ планує встановити повний геополітичний контроль над Україною у військовий спосіб. Коли це станеться - навіщо нам гадати? Ми повинні відповідати на будь-яку загрозу виключно одним - фонетичним розбудовуванням сектора безпеки", - сказав він.

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"Якщо говорити про конкретні кроки, які мала б робити влада: розбудова територіальної оборони, яка повинна стати фундаментом, тилом для ЗСУ; питання військово-повітряних сил, яким мали б віддати пріоритет, але за 8 років держава не придбала жодної бойової машини для військово-повітряних сил; питання ВПК - прекрасно, що ми закуповуємо турецькі "Байрактари", але ми мали б займатися розвитком своєї ВПК", - зазначив він.

На думку Білецького, президент РФ Володимир Путін не планує здійснювати свої наміри щодо України найближчим часом. Стягування збройних сил до кордонів з Україною - блеф.

"Це класичний покер. Путін грав, він шантажував, він отримав як мінімум частину того, що він хотів. У перемовинах Байдена і Путіна прозвучала відсутність нових санкцій проти "Північного потоку-2", що США допомагатимуть нам вирішити за Мінською картою (питання з агресією РФ на Донбасі, - ред.), цей договір не на користь України. Тобто якщо Путін блефував, і хотів отримати приблизно це - він отримав", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Екснародний депутат Олег Тягнибок в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін стягує війська до українських кордонів, щоб налякати Захід і змусити до переговорів США і Євросоюз.

"Україна Путіна і Москву цікавить на другому плані. Все це стягування військ, брязкання зброєю - намагання показати свою силу, потугу. Ми це бачили ще пів року тому - у березні-квітні. Це не заради того, щоб залякати Україну в даній ситуації. В цій ситуації це так зване примушування до миру Байдена і європейських країн - за допомогою нас. Ми між молотом і ковадлом опиняємось. Путіну треба, щоб його просили", - пояснив політик.