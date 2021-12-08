19:09, Сьогодні

Степанов: в країні є затяті антивакцинатори Колишній голова МОЗ Максим Степанов розповів, чому в Україні є антивакцинатори

В Україні не повинно бути примусової вакцинації проти COVID-19. Таку думку озвучив в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політик, ексглава МОЗ Максим Степанов.

На його думку, українська влада має краще пояснювати народу, для чого потрібна вакцинація.

"Завжди можна дати відповідь людині. Людина не прищеплювалася, тому що не отримувала відповіді на свої запитання, вона хвилювалася. І таких людей більшість. Не може бути вакцинація через приниження, тому що коли усувають від роботи вчителя – це вакцинація через приниження", - сказав він.

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При цьому Степанов зазначив, що серед українців багато антивакцинаторів, які проти будь-якої вакцинації.

"В країні є певна категорія людей, які, вибачте, є затятими антивакцинаторами. Там жодних аргументів, до них не достукаєшся. Вони проти всіх вакцин. Це така категорія людей, їх небагато. Але є великий прошарок людей, які стали вакциноскептиками, бо їм не відповідають на запитання, що їх хвилюють", - зазначив він.

Політик розповів, як декілька днів тому до нього на вулиці підійшла жінка з проханням розповісти, якою вакциною їй найкраще зробити щеплення, оскільки раніше у неї діагностували тромбофлебіт.

"Їй говорили робити щеплення вакциною "AstraZeneca". Але я розповів, що краще використовувати "CoronaVac", тому що жодного випадку тромбозу після цього щеплення не зафіксовано", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що 24 листопада в Києві активісти антивакцинаторського мітингу зібралися під будівлею СБУ, щоб підтримати одного зі своїх лідерів, якого затримали правоохоронці. Під час акції протесту люди намагалися перешкодити знімальній групі телеканалу "Україна 24", журналісти якої записували сюжет у медичних масках.

"Нам заважали записувати сюжет (учасники мітингу, – ред.), оскільки ми працюємо в масках, бо більшість тут була без масок. У масках перебувають тільки журналісти, Нацгвардія, поліція, а також представники Служби безпеки України, які пильнують за порядком", - повідомила кореспондентка.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто зробить два щеплення від COVID-19, отримає від держави тисячу гривень.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1000 грн. Швидко та зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни..." - повідомив очільник держави у відеозверненні до українців.

Програма розпочнеться 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.