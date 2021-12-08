18:57, Сьогодні

Можлива нова хвиля коронавірусу: прогноз від Степанова Ексміністр розповів, коли побоюватися нової хвилі захворюваності

До Нового року частина регіонів може знову потрапити до червоної зони — про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

"До нового року ще три тижні й може статися все, що завгодно. Але в умовах тих нормативних документів, які є на сьогодні, можливо, що будуть додаватися регіони до червоного рівня, де є суворіші заходи. Виходячи з того, що є, визнаю, що коли я йшов, я був певен, що навесні я провів країну через останню страшну хвилю. Я гадки не мав, що ми, маючи вакцини та їх постачання, можемо мати таку хвилю, як восени. Тому не виключено ще одну хвилю, включаючи "Омікрон", "Дельту", і досить потужну", — сказав він.

Читайте також: Чи небезпечний "Омікрон": лікар про новий штам коронавірусу

Нагадаємо, днями Київ та ще вісім регіонів вийшли з червоної зони карантину, але через нові правила щодо обмежень карантинні заходи там не послабляться.

МОЗ заявило, що ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки у наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області. Найсуворіші обмеження ще діють у десяти регіонах.

Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на новорічні свята карантинні обмеження не посилюватимуться.