18:35, Сьогодні

Чи небезпечний "Омікрон": лікар про новий штам коронавірусу Також експерт МОЗ нагадав про найефективніший метод запобігання тяжкому перебігу хвороби

Для того щоб з'ясувати, наскільки небезпечний новий штам коронавірусу "Омікрон", дослідникам може знадобитися декілька місяців.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусом, лікар-анестезіолог Сергій Дубров.

"На сьогодні неможливо дати відповідь стосовно того, як лікувати пацієнтів, інфікованих штамом "Омікрон". Насправді у світі ще немає відповіді - наскільки цей штам є небезпечним, наскільки буде ефективною вакцинація щодо запобігання захворюванню або запобігання тяжкому перебігу хвороби, і яке лікування буде найкращим для людей, інфікованих штамом "Омікрон". Для цього потрібно від декількох тижнів до декількох місяців для проведення досліджень, накопичення певного досвіду. Що є позитивним для України, як мені здається, що й нові штами, і підйом захворюваності в Україні відбувається за декілька місяців після того, як він відбувається в тих чи інших країнах. Тобто в нас є певний час для того, щоб ми проаналізували доступні наукові дані, доступні публікації наших колег з Європи, Сполучених Штатів Америки, і зробили для себе певні висновки", - розповів лікар.

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Дубров нагадав, що Кабмін запровадив певні обмеження щодо подорожей з країн, в яких висока питома вага інфікування штамом "Омікрон".

Також експерт МОЗ підкреслив, що сьогодні основним і найефективнішим методом щодо запобігання тяжкому перебігу і летальності є вакцинація.

"Ми бачимо, за даними країн з гарним рівнем вакцинації - понад 70%, що летальність у цих країнах стає значно меншою, ніж вона була під час першої-другої хвилі. В Україні летальність залишається на рівні 2,4-2,5%. Це, мабуть, пов'язано з невисокою кількістю вакцинованих осіб, хоча місяць-півтора ми бачимо позитивну динаміку, близько 40% дорослих українців вже вакциновані", - сказав він.

Дубров також нагадав, що нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я заявила щодо відсутності летальних випадків, спричинених мутованим штамом "Омікрон".

"Перша заява щодо штаму з'явилася 24 листопада. Абсолютно мало часу минуло, щоб ми могли якось характеризувати цей штам, його небезпеку для України та для населення планети", - додав лікар.

Нагадаємо, відомий лікар Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" підібрався до України впритул.

"На сьогодні "Омікрон" виявлений практично в 50 країнах. Він підібрався зовсім впритул до України. Він у Росії та Румунії. В Україні він, напевно, теж є, але ми його поки тут не виявили. На сьогодні від штаму "Омікрон" ще не померла жодна людина. Звертаю на це увагу. ПАР, звідки все це почалося, на сьогодні констатує, що "Омікрон" практично витіснив "Дельту". Сьогодні основна маса хворих у ПАР - це саме (пацієнти зі штамом - ред.) "Омікрон". Але при цьому немає зростання смертності, а також немає збільшення споживання кисню", - сказав Комаровський.

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