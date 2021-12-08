18:28, Сьогодні

Коронавірус в Україні: Степанов повідомив про кількість вакцин Ексміністр охорони здоров'я розповів, скільки вакцин проти COVID-19 закупила Україна

В Україні вистачає вакцин, щоб продовжувати щеплення населення проти COVID-19. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словам, наразі Україна має близько 10 мільйонів доз вакцин, до того ж їхня кількість постійно збільшується.

"У нас багато вакцин, за всіма тими контрактами, які укладалися ще мною. Зараз є близько 10 мільйонів доз і вони (кількість вакцин,-ред) постійно збільшуються", - сказав він.

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Ексміністр розповів, що вакцин було б ще більше, але кілька місяців тому МОЗ знищило близько 400-500 тисяч доз вакцин, у яких закінчився термін придатності.

"Мене дуже обурила ситуація, коли у листопаді близько 400-500 тис доз вакцин просто викинули, через неспроможність МОЗ зробити щеплення. Але зараз потрібно дивитися на те, чого ми хочемо досягти: щоб більше не було нових хвиль COVID, щоб не було цих страшних цифр смертності", - підкреслив Степанов.

Раніше доктор Євген Комаровський заявив, що в Міністерстві охорони здоров'я України мають чітко пояснити терміни вакцинації людям, які перехворіли на коронавірус.

"На сайті ВООЗ написано: "Навіть якщо ви перехворіли, треба щепитися якнайшвидше". Ми говоримо - через три місяці. А моя думка така: якщо ви перехворіли легко – можна щепитися через місяць абсолютно спокійно. Якщо ви перенесли у середній тяжкості чи серйозну форму – через три місяці можна і потрібно вакцинуватися”, – сказав фахівець.