18:01, Сьогодні

Ексміністр розповів, чи є в Україні новий штам коронавірусу "Це попередні дані"

Новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон", швидше за все, вже є в Україні. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексглава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо штам "Омікрон" ще офіційно не знаходили в Україні - це не означає, що його 100% немає. Коли він повністю поширюється світом, країнами, з якими у нас є авіасполучення, говорити про те, що у нас 100% немає цього штаму - немає жодних підстав", - каже він.

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За словами Степанова, зараз вчені всього світу продовжують вивчати властивості нового штаму та рівень його небезпеки.

"Наразі проводяться дуже ретельні дослідження "Омікрону" щодо зміни клінічної картини. Мене найбільше турбує те, що фіксуються зниження антитіл до цього штаму. А це свідчить про те, що може знижуватись ефективність існуючих вакцин від коронавірусу. Але це попередні дані, для остаточних висновків потрібна наукова база, над якою зараз працюють вчені з усього світу", - зазначив він.

Раніше епідеміолог Людмила Мухарська повідомила, наскільки небезпечний штам "Омікрон". За її словами, про цей штам поки мало що відомо, зате штам "Дельта", який сьогодні лютує в Україні, приніс вже чимало лиха.

"Боятися нічого, але виконуємо все, що потрібно виконувати, і в першу чергу треба вакцинуватися. Ми також повинні розуміти, що у нас зараз є штам "Дельта", якій викликає досить тяжкі форми цього захворювання", — сказала Мухарська.