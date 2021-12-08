16:19, Сьогодні

Компромісу бути не може: ексдепутатка про переговори між Путіним і Байденом "Розмова була необхідна, але її недостатньо"

Свою думку щодо останніх переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним озвучила в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка VIII скликання Тетяна Острікова.

"Розмова була необхідна. Я завжди поділяла думку тих експертів, які говорили про те, що стягування військ і техніки до кордонів України - радше певний шантаж Заходу, ніж пряма загроза вторгнення в Україну. Але, як бачимо, президенти поговорили і одразу зникли з оборонного бюджету США на 2022 рік санкції стосовно "Північного потоку-2". Тепер вже ведуться розмову про повернення дипломатичної місії", - каже вона.

Читайте також: Що робити Україні наодинці з Путіним: нардеп дав відповідь

Острікова зазначає, що українській стороні досі достеменно невідомі подробиці розмови між лідерами США та РФ.

"Розмова була необхідна, але її недостатньо. Якогось компромісу щодо нас бути не може. Будь-який компроміс виглядатиме як зрада. Окупація Криму не може бути легітимізована, ситуація на Донбасі теж", - зауважила колишня депутатка.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й про Україну.

Експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але така можливість все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", — сказав він.