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Тривожні сигнали для України: дипломат висловився про переговори Байдена та Путіна Руслан Осипенко назвав три тривожні моменти у розмові президентів США та РФ

Про наслідки переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним для України розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

"В результаті (переговорів Байдена та Путіна — ред.) кожна сторона частково отримала, що хотіла. Вони не досягли тих завдань, які ставили. У США була своя позиція, у Росії своя. Але для України є деякі тривожні сигнали. Перше: Путін підтвердив "несуб'єктність" України. Тому що він змусив США шляхом військового шантажу спілкуватися з собою вже вдруге, і підтвердив своїй внутрішній аудиторії, що розмовляє з першими особами, які впливають на внутрішню політику України, тобто з Байденом. Він як лідер великої держави говорить з лідером великої держави, а Україна нібито несуб'єктна. Тобто йому вдалося отримати моральну перевагу й поставити нас у позицію другорядної держави", — сказав він.

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Також експерт відмітив паузу після розмови Байдена з Путіним та згадування Мінських домовленостей.

"Другий момент — що відклали на два дні доведення результатів зустрічі до України. Це підтверджує мою думку, що спочатку поспілкуються з союзниками — для США важливішим є євроатлантичний зв'язок, який налагодився для стримування Росії, це Британія, Італія, Франція та Німеччина. До зустрічі з ними спілкувався Байдені й після. А до України потім буде доведено рішення. І третє те, що згадувалися Мінські домовленості. Ви пам'ятаєте, як Путін радів у Швейцарії, коли сказав, що нібито Байден погодився, що треба змусити Україну виконувати Мінські домовленості. Так ось, Джейк Салліван сказав, що вони знову починають розмову про те, що потрібно активізувати мінський і нормандський формати, а там буде й формула Штайнмаєра тощо. Тобто на Україну буде тиск з боку США", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й про Україну.

Експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але така можливість все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", — сказав він.