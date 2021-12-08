13:29, Сьогодні

Добровільне медстрахування в Україні: лікар розповів про мінуси "На сьогодні це лише заяви про наміри"

В Україні страхування існує, заявив в ефірі програми "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" лікар-імунолог Андрій Волянський.

Спеціаліст прокоментував інформацію про те, що Україна пілотує добровільне фармакологічне медичне страхування, підписавши відповідний меморандум.

"Ми знаємо, що в нас є державне безоплатне забезпечення медичних послуг і воно має багато мінусів. Якщо говорити просто, то цих грошей не вистачає. Їх трохи більше виділяється на маленьких дітей і на літніх, невелика сума - на дорослих", - сказав він.

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"Йдеться в меморандумі саме про це, щоб залучити добровільне страхування. Але воно теж в Україні існує - будь-хто може піти в багато страхових фірм і вибрати для себе програму страхування. Але на сьогодні це лише заяви про наміри. Поки що реально такого проєкту ще не запропоновано. Тому я розумію, що нам потрібно йти в цьому напрямку... Для малозабезпечених потрібно, безумовно, гарантувати якийсь пакет послуг, а інші можуть вже вибирати на свій гаманець", - розповів лікар.

На його думку, проблема в тому, що складно швидко отримати цю послугу та недостатньому спектрі гарантованих державою послуг:

"Сьогоднішня система - це звернення до первинної ланки, що вже вкрай складно на тлі пандемії та поза пандемією. Взяти сьогодні направлення на безоплатні аналізи або консультацію - це вкрай складно. Якщо ви його отримали, то "вторинка" на сьогодні теж працює неефективно. Це черги, запис на кілька місяців наперед до вузькопрофільного спеціаліста в поліклініці".

Нагадаємо, Україна пілотує добровільне фармакологічне медичне страхування. Відповідний меморандум для впровадження пілоту підписали сьогодні в Міністерстві охорони здоров’я України. Фармакологічне страхування запускається в Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Києві.

Як це працюватиме

Є ліки, що не входять до програми "Доступні ліки", та вартість яких не відшкодовується державою, тому саме завдяки впровадженню добровільного страхування можна буде отримати компенсацію на ліки, які призначаються під час амбулаторного лікування. Щоб взяти участь у проєкті, пацієнт має придбати страховий поліс та сповістити про це свого лікаря.

Пацієнт сплачуватиме 120 грн на місяць та отримає можливість використати страхову суму у 20 тис. грн у разі призначення їй ліків, що не входять до програми "Доступні ліки". Щоб отримати ліки за страховим полісом у разі хвороби, пацієнт приходить до лікаря, обстежується, отримує рецепт на ліки.

Препарати, які входять до програми фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці. Пацієнт отримує повідомлення з інформацією про аптеку, де можна забрати ліки. Оплата ліків страховою компанією відбувається автоматично, без залучення пацієнта або лікаря.