11:07, Сьогодні

Україна могла б без Заходу впоратися з Росією: Смешко назвав умови Ігор Смешко розповів, за яких умов Україна могла б сама захиститися від агресії

Чи нападе Росія на Україну, розповів у програмі "Червоні лінії" на телеканалі "Україна 24" колишній очільник Служби безпеки України Ігор Смешко.

"Будь-яка війна починається, якщо для неї є військові, економічні та політико-дипломатичні умови. Якщо сьогодні говорити про можливість Росії розпочати повномасштабну війну з Україною, то всі військово-технічні можливості у неї, на жаль, є. З 1991 року ще ніколи Україна не була опоясана підковою з трьох напрямків. Ніколи ще на кордонах не було накопичення такої кількості бойової техніки. І я неодноразово говорив з 2014 року, що Росія має 150 тисяч добре підготовлених, добре озброєних військовослужбовців з більш ніж мільйонної армії, здатних на ведення наступальних дій. Але якщо за Станіславським у першому акті рушниця висить на сцені, у третьому акті вона може стріляти. Чи є політико-дипломатичні умови на сьогоднішній день? Я сподіваюся, їх немає у Кремлі", — сказав він.

Читайте також: Байден допомагає Путіну тиснути на Україну — заява Ілларіонова

Смешко розповів, чи зможе Україна самостійно захиститись.

"Я не скажу, що я в захваті від того рівня допомоги від західних союзників, яку ми отримуємо, з огляду на те, що ми зробили для Заходу з 1991 року, особливо виконання Будапештського меморандуму. Якби у нас був третій ядерний арсенал, тактична ядерна зброя, більш ніж мільйонна армія, стратегічна авіація, ми обійшлися б без Заходу у своїй обороноздатності. Тактичну ядерну зброю треба було зберегти", — сказав він.

Раніше експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні через напружену ситуацію на українсько-російському кордоні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - каже він.