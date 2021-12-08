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Погода в Україні: з'ясувалося, де 8 грудня буде найхолодніше, і де випаде сніг Нові "температурні гойдалки" піднесла цієї середи погода в Україні

В Україні 8 грудня "температурний розкид" здивує навіть скептиків. Одні регіони будуть трястися від морозу, а інші насолоджуватися весняним теплом.

Подробиці про прогноз погоди на сьогодні повідомила метеоролог Наталка Діденко у Facebook.

За її інформацією, найхолодніше сьогодні буде на заході країни. Тут після відчутно холодної ночі стовпчики термометрів коливатимуться від 1 до 5 градусів морозу. Холодно буде і на півночі країни, а також на Вінничині, Житомирщині та Київщині.

Так, у Вінницькій області денна температура коливатиметься від 0 до 4 градусів морозу. А на Житомирщині та Київщині очікується до -3 градусів.





Центр країни відносно "прогріється". Вдень у цій частині України очікується підвищення температури від 2 до 5 градусів вище нуля. У Дніпропетровській області повітря прогріється до 6 градусів.

На сході країни буде ще "спекотніше". Тут повітря може прогрітися до 11 градусів вище нуля.

"Весняні" температурні показники продемонструє південь України. Тут денна температура буде варіювати від 5 до 13 градусів тепла.

Діденко також повідомила про циклон, який спровокує опади у вигляді крижаного дощу та мокрого снігу, а також звичайного дощу. Синоптик зазначила, що опади не зачеплять східну частину України, Запоріжжя, Крим і Дніпропетровщину, а також Волинь.



У Києві 8 грудня очікується дощ і мокрий сніг. Також можлива ожеледиця. Крім того, в столиці очікується північно-східний поривчастий вітер. Вдень температура може опуститися до 4 градусів морозу.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що ця зима буде морозною і супроводжуватиметься хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.