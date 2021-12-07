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Під Черніговом маршрутка зіткнулася з фурою, 13 людей загинули: подробиці На Чернігівщині сталася ДТП, в результаті якої загинули 13 людей

На Чернігівщині вранці, 7 грудня, сталася смертельна дорожньо-транспортна подія (ДТП) за участю мікроавтобуса-маршрутки та фури з причепом. В результаті автокатастрофи загинули 13 людей, ще сім потерпілих доправлені до лікарні.

Про це повідомляється в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

В Нацполіції повідомили, що за фактом смертельної аварії відкрито кримінальну справу. Трагедія сталася вранці на трасі поблизу села Брусилів. Кореспондент телеканалу "Україна 24" розповів, що тіла загиблих людей вже доправили в морг. Наразі на місці ДТП тривають слідчі дії.

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Стало відомо, що маршрутка рухалася в бік Чернігова, а вантажівка рухалася в зустрічному напрямку. Під час ДТП обидва автомобілі сильно постраждали. Від удару кабіна вантажівки просто відвалилася. Що стосується мікроавтобуса, то він розбитий вщент.

Повідомляється, що загинули ті люди, котрі сиділи ближче до передньої частини салону, а пасажири, які були в кінці салону, отримали тяжкі травми.

Також повідомляється, що трьох потерпілих вже прооперували. До Чернігівської міської лікарні №2 було доправлено 5 осіб - три жінки та два чоловіки. Вік постраждалих від 1972 року народження до 2002 року народження, повідомив генеральний директор лікарні Владислав Кухар.

За інформацією кореспондента, ще двох осіб доправили в інші лікарні Чернігова, їм зараз надають необхідну медичну допомогу. До місця події приїхала важка техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами власника маршрутного таксі, водій, який був за кермом на момент ДТП, працював на цьому маршруті ще з 2017 року. Також він повідомив, що перед рейсом водій був оглянутий лікарем, а механік перевірив машину.

За попередньою інформацією, аварія сталася через несприятливі погодні умови. Що саме стало причиною аварії, доведеться з'ясовувати правоохоронцям.

Нагадаємо, в Харкові сталася чергова страшна аварія, внаслідок якої позашляховик збив двох підлітків.

Камери спостереження зафільмували все, що сталося на перехресті. Пішохідним переходом компанія з 5-6 підлітків переходила дорогу. У це час водій проігнорував заборонений знак світлофора й просто поїхав. Він зачепив одну дівчинку, яку відкинуло вбік і вона впала, а також протягнув до наступного переходу на перехресті хлопчика під своїми колесами.