11:35, Сьогодні

Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства. Заява "МГУ" Медіа Група вважає своєю місією залишатися майданчиком, де можуть бути почуті представники різних політичних сил

"Медіа Група Україна" виступила з відповідною заявою:



"Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства, гарантоване нам Конституцією. Але ми, українці, знаємо, що свої права треба боронити. Інститут свободи слова саме зараз потребує нашої солідарності і захисту, у тому числі від зумисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості і навіть державній зраді.

Сьогодні ми повинні припинити розбрат та суперечки і об’єднатися задля захисту України. Телеканали "Україна" і "Україна 24" завжди працювали заради Сильної, Незалежної України. Вони є тим інформаційним майданчиком, де можуть бути почутими і знайти порозуміння представники різних політичних сил. У годину історичних випробувань та цілком можливої зовнішньої агресії з боку Росії ми вважаємо своєю місією залишатися саме таким майданчиком, який об’єднає навіть колишніх опонентів заради захисту Соборної, Незалежної, Демократичної України. Єднаймося заради захисту нашої Державності!".